Medaljen glapp for Haukenes - kollapset etter målgang

andreidretter

BERLIN: Håvard Haukenes har hatt en trøblete sesong med trenerskifte og mye skader, men klarte likevel å være med i tetstriden på 50 kilometer kappgang helt inn til finalen. De siste kilometerne ble det likevel for tøft, og han måtte ta til takke med den sure fjerdeplassen.

– Det hadde vært helt topp å ta en medalje. Jeg fikk jo litt tro på det fra 42 til 44 kilometer, men det beste er ikke å tenke på det. Det gjelder å bruke øyene, se framover og bruke svingene, forklarte Haukenes til NTB.

Kollapset

Det var svært varmt i Berlin under løpet, og Haukenes fikk problemer rett etter målgang. Bergens Tidendes journalist i Berlin kunne fortelle at Haukenes kollapset. Med hjelp av to personer ble han støttet inn i medisinteltet.

– Da brant det i de fleste muskler. Jeg fikk gitt alt, sa bergenseren.

– Han var ved bevissthet. De hadde fått kjølnet ham ned og tørket ham. Han tok seg fryktelig ut og var veldig sliten, sa lege Ove Talsnes til norsk presse.

Før konkurransen fryktet Talsnes for heten i den tyske hovedstaden. Nå ble det heldigvis ikke varmere enn 30 grader.

– Det er stor forskjell på 30 og 35 grader. Det er farlig, men forsvarlig. Vi hadde god kontroll på væskebalansen hans, og vi hadde hele tiden kontakt med ham. Det ble ikke så ille som vi hadde fryktet, og dette en av de beste prestasjonene av Håvard Haukenes, mente Talsnes.

Tetgruppen

Han havnet tidlig i tetgruppen, men unngikk å følge fristelsen med å rykke da de første bruddforsøkene gikk. Han fulgte hele tiden tetgruppen med 6–7 mann.

Etter 30 kilometer hadde tetgruppen begynt å dele seg, og etter 32 kilometer lå Haukenes på tredjeplass. Derfra og inn ble det en tøff kamp mot hviterussiske Dzmitrij Dziubin. De to kjempet om sølvmedaljen etter at Maryan Zakalnytskyy hadde stukket av i front.

Men på de siste tre kilometerne fikk duoen besøk av slovakiske Matej Toth. Han rykket fra duoen, og Haukenes klarte ikke å svare på rykket. Selv om de to andre utøverne var tydelig slitne, ble det etter hvert avstand frem til pallplassen for nordmannen.

Etter å ha vært med i medaljekampen i 50 kilometer måtte Haukenes ta til takke med den sure fjerdeplassen.