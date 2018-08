Gunn-Rita Dahle Flesjå jaktet ny EM-medalje. Så inntraff uhellet.

andreidretter

Terrengsykkelveteranen Gunn-Rita Dahle Flesjå jaktet nok en EM-medalje, men så røk kjedet på sykkelen. Dermed var hun var sjanseløs i kampen om edelt metall.

Verdensmester Jolanda Neff var tøff i utforkjøringene og de tekniske partiene, og det tjente hun på. Sveitseren ledet med åtte sekunder på Flesjå og franske Pauline Ferrand Prevot etter første passering under rundebanerittet i Glasgow.

Flesjå tok det mer forsiktig i utforkjøringene og tapte en del. Ut på den andre runden måtte 45-åringen også slippe sin franske konkurrent. Løypa var på rundt 5,5 kilometer og ble kjørt fem ganger.

Ut på den tredje runden hadde Flesjå tatt igjen Prevot, men i jakten på den sveitsiske VM-vinneren var uhellet ute. Flesjå røk kjedet på sykkelen sin og tapte flere plasseringer.

Det skjedde tidlig på runden, og dermed var det langt til teknisk sone for å få et nytt kjede. Hun hadde falt ned til 18.-plass og avstanden fram var på over fem minutter.

Med to runder igjen var Flesjå 5.31 bak ledelsen, mens hun hadde over tre minutter opp til bronsen.