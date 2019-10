Grøvdal gir opp hindersatsingen – kan bli neste medlem i «Team Ingebrigtsen»

andreidretter

I et intervju med VG forteller Karoline Bjerkeli Grøvdal, som nå er på jakt etter ny trener, at hun trolig kommer til å kontakte Gjert Ingebrigtsen. Isfjorden-jenta har vært på flere treningsleirer med brødrene Ingebrigtsen, og kjenner derfor godt til hvordan «Team Ingebrigtsen» trener. De var seinest sammen på høydeopphold i sveitsiske St. Moritz for en måned siden i forbindelse med oppkjøringen til VM i Qatar.