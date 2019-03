Grøvdal falt av da EM-rykket gikk: – Hadde håpet på litt bedre enn dette

andreidretter

28-åringen var i mål på tiden 8.52,12. Laura Muir tok gullet som hun ville og satte mesterskapsrekord med 8.30,61. Briten distanserte alle på tampen.

Grøvdal falt av i teten etter snaut fem minutter. Da gikk det et rykk som hun ikke klarte å henge med på. Det ble en stor luke, og Grøvdal ble liggende litt i ingenmannsland.

Hun avsluttet godt og løp inn til 5.-plassen ved å ta igjen nederlandske Maureen Koster. Det er absolutt godkjent på denne tiden av året.

– Jeg hadde jo håpet på litt bedre enn dette, men jeg kjente ganske tidlig at kroppen ikke var helt på lag. Nå har jeg vært syk i en uke før dette, og jeg visste at det var litt usikkerhet. Det var ikke den store forkjølelsen jeg hadde, men det slår ut når du skal prestere på maks her, sa Grøvdal til NRK og fortsatte:

– Jeg følte meg ti ganger bedre i Rudhallen under nordisk (friidrettslandskamp), så det er litt kjedelig, men samtidig synes jeg det er gøy å være med.

Satser

For Grøvdal er det ikke første gang at hun har slitt med sykdom i forkant av et stort mesterskap.

– Det begynner jo å bli noen ganger nå. Jeg er syk kanskje to ganger i året, så det har jeg vært veldig uheldig med. Det er ikke slik at jeg er syk hele tiden.

Grøvdal har i vinter for første gang i karrieren satset skikkelig på å løpe innendørs. Nylig smadret hun Ingrid Kristiansens nesten 34 år gamle norske rekord på 3000-meteren. Det gjorde hun med tiden 8.44,68 i et sololøp.

– En 5.-plass her er ikke et dårlig resultat. Det er helt andre konkurrenter enn jeg vanligvis løper mot. Det er raske utøvere fra 800 og 1500 meter, sa Grøvdal til NRK.

Første norske

Hun synes det har vært gøy å få prøve seg i innendørskonkurranser den siste tiden.

– Dette var mitt tredje løp (innendørs) noensinne, så jeg har ikke veldig erfaring med det. Det er gøy, intenst og det går veldig fort unna med mange runder. Det blir en ny måte for meg å løpe på.

Grøvdal ble for øvrig fredag tidenes første norske kvinne til å løpe 3000-meteren i et innendørs-EM.