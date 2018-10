Gjert Ingebrigtsen fyrer løs mot Olympiatoppen i ny bok: – De visste ikke hvem han var

andreidretter

«Da Henrik vant EM i 2012, visste ikke ledelsen i Olympiatoppen hvem i helvete han var».

Slik innleder Gjert Ingebrigtsen kapittelet «Olympiatoppen» i sin nye bok Kunsten å oppdra en verdensmester.

Trenerpappaen har satt av fire sider til oppgjøret med Olympiatoppen. Han mener organisasjonen har for lite kunnskap om løping og kritiserer dem også for ikke å være nysgjerrige nok på å tilegne seg ny kunnskap.

– Det er ingen i Olympiatoppen som har kompetanse på det vi driver med. Det vi har brukt Olympiatoppen til, er de tingene som spesifikt går på rehabilitering, rådgivning og opptrening etter skader. Sportslig har de ikke noe å bidra med, skriver Ingebrigtsen. Boken er skrevet i samarbeid med Frode Saugestad og lanseres mandag.

Toppidrettssjef Tore Øvrebø svarer at det ikke er Olympiatoppens rolle «å ha spesifikk teknikk-kompetanse» på enkeltidretter, men at denne kompetansen skal ligge hos særforbund og landslag.

Forteller historie fra 2017

Ingebrigtsen sier riktignok at enkelte i Olympiatoppen har skrevet bøker om løping og at «en del av det som står der er bra».

Han kritiserer imidlertid disse artikkelforfatterne – som han ikke nevner med navn – for ikke å være nysgjerrige nok på ny kunnskap. For å illustrere poenget sitt, tar han leseren med tilbake til idrettsmedisinsk kongress i Stavanger i november 2017.

Ingebrigtsen forteller at han «ikke kunne dy seg» under et foredrag. Dialogen forløp slik, ifølge boken:

Ingebrigtsen: «Jeg synes det er rart når dere står og snakker om at best practice er prinsippet. Og hvem har best practice hvis ikke vi som har de beste resultatene? Men hvorfor spør dere aldri oss? Hvordan vet du hva som er best practice hvis du aldri spør dem som vinner?»

Foredragsholder: «Vi har full kontroll på hva dere holder på med».

Ingebrigtsen: «Ja vel. Hvordan kan du vite det uten å spørre meg? Er du fluen på veggen, hvordan har du den informasjonen?»

– Merkelig at ingen spør oss

I boken skriver Gjert Ingebrigtsen at det for øyeblikket er «ingen kompetanseoverføring» mellom løpefamilien og Olympiatoppen. Og han gjør det klinkende klart hvilken retning en eventuell kompetanseføring burde tatt.

Ingebrigtsen skriver at «det er vi som må lære opp dem».

– Jeg synes det er veldig merkelig at ingen spør oss, ikke minst med de resultatene vi har over lang tid.

Tore Øvrebø svarer at det «hadde brutt med hele ideen bak Olympiatoppen hvis vi ikke hadde lyttet til en mann som har oppnådd slike resultater».

Han sier at han skjønner at Ingebrigtsens verden «ser annerledes ut», men mener at dialogen mellom dem og Olympiatoppen er god.

– Gjerts kompetanse er selvfølgelig interessant for Olympiatoppen, og vi mener det er viktig at hans stemme blir hørt, sier Øvrebø.

Gjert Ingebrigtsen har hjulpet tre av sine sønner til EM-gull. Suksessen kulminerte i Berlin i sommer, der Jakob Ingebrigtsen (18) tok to EM-gull.

– Jakob hadde aldri vært på det nivået han er i dag om jeg hadde fulgt rådene fra den kanten (Olympiatoppen, journ.anm.). Aldri. Ikke mulig, skriver Ingebrigtsen.

Kaggestad: – Ingen som spurte meg

Johan Kaggestad har vært en markant trenerskikkelse i Idretts-Norge. Han var landslagstrener i friidrett i mange år og personlig trener for løpestjernene Ingrid Kristiansen og Grete Waitz på 80- og 70-tallet.

Det var en suksessrik periode med VM-gullmedaljer og verdensrekorder.

Senere var han i flere år også tilknyttet Olympiatoppen som sportslig koordinator. Men han stusset over at han ikke ble spurt om hvordan norske løpere hadde nådd toppen.

– Det var ingen som spurte meg om hvordan vi trente de beste løperne. Det var en annen tid, men det er litt interessant at ingen i Norge i dag er i nærheten av tidene Ingrid Kristiansen løp på da, sier Kaggestad.

Han sier at han etter noen år i Olympiatoppen reagerte på dette.

– Jeg ble litt forbannet og spurte hvorfor det ikke var noen som spurte meg om hva vi hadde gjort. Fra England og Sverige fikk jeg henvendelser.

– Lærebøkene henger alltid etter

Gjert Ingebrigtsen skriver at «de som trener etter Olympiatoppens prinsipper blir gode, men ikke best». Johan Kaggestad mener at norsk idrett må lytte til Ingebrigtsen.

– De som skal bli aller best, må gjøre det litt smartere enn de som har gjort det best tidligere og fått sine prinsipper gjengitt i lærebøker. Det er de gale og ville som tar det et steg videre.

– Det Ingebrigtsen har gjort på toppen av etablerte treningsprinsipper, er ikke revolusjonerende, men de har noe kreativt som bringer det videre. Lærebøkene ligger alltid litt etter, og de som representerer dem, jobber gjerne i Olympiatoppen, sier Kaggestad.

Han understreker imidlertid at det også gjøres mye bra fagarbeid av Olympiatoppen.

– De gjør veldig mye bra på områder som bevegelse og styrke. Men løpsfaglig kunne jeg kanskje ønsket en litt spissere kompetanse, sier han.

I boken skriver Gjert Ingebrigtsen at han ikke lenger trenger å finne seg i «en hel masse bullshit om at dette ikke er lurt å gjøre og at den treningen vi holder på med, sikkert kunne vært mye bedre».

– Det kryr av folk som skal mene noe om hva han driver med. Kan de ikke i stedet se på hva de gjør som er så bra? Ingebrigtsen-familien er en gave til norsk idrett i kraft av sin kreativitet, løssluppenhet og humør. De er ikke så opptatt av rammer i lærebøker, sier Kaggestad.

Olympiatoppens svar

Her er hele svaret fra toppidrettssjef Tore Øvrebø:

Jeg, Olympiatoppen og hele norsk idrett anerkjenner Gjert som en dyktig, selvlært trener, som med utradisjonelle metoder har oppnådd imponerende resultater med sønnene sine. Vi har stor respekt for det Gjert og guttene hans har fått til.

Vi hadde brutt med hele ideen bak Olympiatoppen hvis vi ikke hadde lyttet til en mann som har oppnådd slike resultater. I Olympiatoppen er vår coach Dag Kaas i løpende dialog med Gjert, og våre fagfolk bidrar jevnlig. Vi skjønner at hans verden som trener i hans eget, tette team, ser annerledes ut enn den gjør på Olympiatoppen ved Sognsvann, men det viktigste for oss er at vi har en god dialog og gode prosesser med Team Ingebrigtsen, blant annet på de områdene Gjert selv nevner i boken. Vi synes det er hyggelig at brødrene ofte er innom Olympiatoppen for oppfølging.

Filosofien for Olympiatoppens rolle i norsk toppidrett er at vi skal ha ypperste fagkompetanse innen utholdenhet, styrke, basis/motorikk, helse, rehabilitering, ernæring og andre relevante toppidrettstemaer. Det er en misforståelse om noen tenker at Olympiatoppen skal ha spesifikk teknikk-kompetanse på for eksempel bryting, skyting, bordtennis eller mellomdistanseløping i friidrett. Den kompetansen skal ligge i det enkelte særforbund og landslag.

Gjerts kompetanse er selvfølgelig interessant for Olympiatoppen, og vi mener det er viktig at hans stemme blir hørt.

Vi har hatt gleden av å ha ham som foredragsholder på et internt utholdenhetsseminar på Olympiatoppen, og vi ser frem til å jobbe tettere sammen med ham i fremtiden.