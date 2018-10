Gjelsten kjøpte hest for fire millioner kroner

andreidretter

Prislappen var på drøyt 4,2 millioner, og målet er at den skal delta i OL.

Det skjedde under sportsheltauksjonen i nederlandske Kronenberg tirsdag, melder Norges Rytterforbund i en pressemelding.

Gjelsten sikret seg den fem år gamle vallaken Immanuel R., og prisen var på 450.000 euro. Det tilsvarer litt over 4,2 millioner kroner etter dagens kurs.

FÅTT MED DEG DENNE? Prinsesse Märtha Louise etter travdebuten: – Kjempegøy

– Det er helt supert at en mann som Bjørn Rune Gjelsten gjør slike innkjøp av topphester og stiller disse til disposisjon for talentfulle unge ryttere med et godt system rundt seg, sier sportssjef Nina Johnsen i Norges Rytterforbund.

Meningen er at 21 år gamle Johan Sebastian Gulliksen, sønn av Geir Gulliksen, skal ri den nyinnkjøpte hesten. VG skriver at OL er det store målet for 21-åringen.

– Både ryttere og hester herdes og modnes sammen over tid. Når man da har eiere som er så langsiktige som det Gjelsten er, så er det klart vi er veldig fornøyde med at slike folk finnes i sporten vår og at hester med et slikt potensial kommer hit til landet, sier Johnsen.

(©NTB)