Filip Ingebrigtsen løp inn til sensasjonelt EM-gull

TILBURG: Filip Ingebrigtsen var ikke blant favorittene på forhånd. Men på det våte underlaget i Nederland var han aller sterkest.

– Herlig for Filip. Dette fortjente han, sier den gladeste jenta i flokken, kona Astrid Mangen Cederkvist, til Aftenbladet.

Hun vet hvor tungt det var under perioden i Berlin i august.

Filip selv er ikke opptatt av fortjent eller ikke fortjent.

– Den beste vinner, sånn er det, forklarer han nøkternt når Aftenbladet vil vite hva han tenker.

Overfor NRK beskrev han løpet som «helt usaklig».

– Hva mener du med det?

– Bare et utsagn, men dette hadde jeg aldri trodd. Jeg har fått trent godt og formen er god, men jeg tenkte ikke at jeg kunne vinner. Det var mer som jeg sa før løpet, at jeg ønsket å følge med så lenge som mulig og skaffe meg en anstendig plassering, sier Filip.

– Når tid skjønte du at det kunne bli seier?

– To runder før mål merket jeg at flere og flere falt av. Da begynte jeg å tenke taktisk og vurderte at jeg faktisk kunne vinne.

Det samme tenkte konkurrentene.

– Du er for rask, smetter den belgiske sølvvinneren inn og gratulerer sin overmann.

Overrasket

Etter rundt 3000 meter følte Filip Ingebrigtsen seg så sterk han gikk frem og strakk feltet. Han førte lenge, mens storebror Henrik falt noen få plasser bakover i feltet.

Etter hvert begynte flere og flere løpere å falle av.

– Jeg er overrasket over at de andre slapp. Jeg la meg der jeg hadde planlagt, og hadde egentlig tenkt å bare ligge der, rundt 15.- 20.plass, og bare øke på slutten hvis jeg orket. Men de bare falt av én etter én, sier Ingebrigtsen.

Den nederlandske speakeren gikk nesten i fistel underveis da Filip passerte 6000 meter først. Han holdt helt inn og knuste alle i spurten.

Henrik Ingebrigtsen var ikke like pigg, og endte på en 18. plass. Tidligere søndag tok Jakob Ingebrigtsen en historisk triumf i U20-klassen.