Fetteren om Bjerkeli Grøvdal: – Hun kunne blitt topp 10 i verden i langrenn

andreidretter

BERLIN: Hun har slitt med sår hals de siste dagene, men løp likevel kontrollert inn til finale på 3000 meter hinder. Der er hun en av de største gullfavorittene søndag kveld.

Hjemme i Molde fulgte tidligere langrennsløper Håvard Bjerkeli spent med på søskenbarnet.

Han vant selv VM-sølv på sprinten i Val di Fiemme i 2003. Han er 13 år eldre og var det store forbildet for hinderløperen da hun var i starten av tenårene.

Derfor ville også hun bli langrennsløper.

Karoline Bjerkeli Grøvdal Født: 14. juni 1990 Klubb: Tjalve Meritter: EM-bronse 10.000 meter 2016, 3 gull junior-EM, 3 EM-bronse terrengløp, 7. plass 5000 OL 2016, 9. plass 10.000 meter OL 2016.

– Det er vanskelig å spå. Men jeg vet hvor flink hun er til å planlegge og disponere treningsarbeidet i hverdagen. Hun hadde ikke vært der hun er i dag uten å være strukturert. Jeg tror Karoline hadde hatt veldig gode sjanser til å bli veldig god i langrenn også. Når hun er topp 10 i verden i friidrett, tror jeg det ville vært mulig i langrenn også. Det er jeg overbevist om, sier Håvard Bjerkeli til Aftenposten.

– Kunne hevdet meg i langrenn

– Det er hyggelig at Håvard sier det. Jeg ønsker ikke å fremstå «cocky», men dersom jeg hadde gått «all in» på langrenn, så kunne jeg absolutt hevdet meg der. Det er jo den idretten som ligger som nummer to nærmest hjertet mitt. Det var jo langrennsløper jeg skulle bli, takket være Håvard. Men akkurat nå liker jeg meg veldig godt med joggesko, smilte Bjerkeli Grøvdal etter å ha kontrollert inn finaleplassen på 3000 meter hinder.

Hun kombinerte langrenn og friidrett frem til 2010. Da tok romsdalingen valget: Hun satset alt på friidrett.

Svaret på hvor god langrennsløper Bjerkeli Grøvdal kunne blitt, får vi nok aldri. Men i januar 2007 vant hun sitt aller første norgescuprenn på Sjusjøen i 10 kilometer klassisk. Nummer 5- og 6 på resultatlisten, over 40 sekunder bak: Ingvild Flugstad Østberg og Maiken Caspersen Falla, begge med OL-gull i langrenn.

Imponerte opp Trollstigen

Da hadde Håvard Bjerkeli lagt opp. Men han fulgte søskenbarnet på noen økter i 2006 og 2007.

– Jeg tenkte at jeg skulle hjelpe henne da jeg hadde avsluttet min egen karriere, mest med teknikk og motivasjon. Jeg var blant annet med henne på en økt opp Trollstigen. Jeg syklet og filmet, hun gikk på rulleski. Jeg husker at hun gikk veldig fint og lett. Hun hadde veldig bra kapasitet opp der. Karoline hadde alle muligheter til å bli en veldig god langrennsløper. Men for henne handlet det vel om hva hun syntes var artig. Hun måtte ta et valg, forteller Håvard.

Grøvdal har fundert på om hun tok det riktige valget. Men med EM-gull søndag kveld, vil hun nok være veldig fornøyd med å være friidrettsutøver.