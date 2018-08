Faren sluttet i jobben for å hjelpe volleyballkometen. Nå renner pengene inn.

andreidretter

Få vet hva som skjuler seg bak suksessen til verdens beste par i sandvolleyball.

– Nei, det som ligger bak er det ikke så mange som ser. Dette er bare toppen av isfjellet, og det føles som å vinne US Open, Australian Open, French Open og Wimbledon på samme året, sier pappa Kåre Mol, og sikter til tennis.

Han er en motor for dette laget, trener og støttespiller. Sammen med kona, tidligere landslagsspiller Merita Berntsen Mol, har han vært en økonomisk bidragsyter for sin sønn og de andre volleyballspillende barna i familien.

Christian Sørum (22), Anders Mol (21) og deres familier har brukt all tid, men også nesten alle penger på sine volleyballspillende barn.

Dagen etter triumfen i Hamburg, der nordmennene spilte foran nesten 7000 jublende tilskuere, og til slutt vant 2–0 i sett over polakkene Michal Bryl/Grzegorz Fiajalek, må alle involverte fortsatt klype seg litt i armen. Nå renner premiepengene også inn. Turneringsseieren blir belønnet med 1,3 millioner kroner.

Har økt sin fanskare

Søndagen ble så god som det er mulig, med gratulasjoner fra fjern og nær. De to fedrene Kåre Mol og Espen Sørum, som sto sammen da seieren var i boks, kunne også nyte sønnenes totalseier i verdenscupen. Det var så fortjent, og de visste godt hva som ligger bak.

– Vi lånte ikke penger, men frøs lånene. Vi kjøpte ikke biler og gjorde ikke noe i hagen, forteller Kåre Mol. Han legger til:

– Det ble ingen russefeiring, og Anders tok ikke lappen.

FAKTA CHRISTIAN SØRUM / ANDERS MOL: Anders Mol og Christian Sørum har spilt sammen fra de var 16 år. Før det har begge hatt flere makkere og stor suksess. I fire turneringer på rad, inkludert EM, er det blitt norsk seier. I EM var det 20 år siden forrige triumf for Norge. Den siste triumfen kom i Hamburg lørdag kveld, i en såkalt Major-turnering. Da vant dupen 2–0 i sett (21–19, 21–17) mot polakkene Michal Bryl/Grzegorz Fiajalek. Det var første gang siden 1995 at Norge har hatt totalvinnerne. De forrige var Bjørn Maaseide og Jan Kvalheim.

Har mange barn som vil satse

– Alle ferier gikk til treningsleir. Mamma og pappa brukte mange penger på oss, sier også Christian Sørum (21).

Han og broren Alexander spiller begge sandvolleyball, og sistnevnte var med under NM-veka i Stavanger. Han satser også. For få år siden var det Alexander Sørum som ble europamester i U20 med nettopp Anders Mol.

Men det var storebroren som overtok den neste eldste av Mol-barna. Anders Mol og Christian Sørum ble et par i sanden i 2016.

I Mol-familien er det fem unger som er lidenskapelig opptatt av volleyball, de fire eldste er gutter. Hendrik (24) og Markus (16) er blitt mestere, og alle har teft. Da er det forståelig at det kostet å være med.

Stor støtte hjemmefra

Uansett har de to verdensenerne hatt en tilnærmet lik oppvekst hvis man tenker på familiebakgrunnen, med foreldre på begge sider som drev med den idretten.

Derfor var det ikke så unaturlig at de valgte å støtte opp om ungene sine, og dermed føltes det ikke som forsakelse i ordets rette forstand.

– Jeg kunne ha skrapet sammen penger hvis jeg virkelig ville ta lappen da jeg var 18 år, men jeg hadde heller ikke tid, sier 22-åringen Christian Sørum.

Han forteller at volleyballen hadde høyest prioritet. I år klarte han å ta sertifikat, noe som gjør livet litt lettere når han er på hjemmebane.

Det samme gjelder Anders Mol, som endelig er «kjørbar». Skjønt i årene som kommer vil det bli reising verden rundt. 200 døgn på bortebane er regelen for dem som vil henge med i dette sirkuset.

Viste tidlig gode egenskaper

Men hvordan er det mulig at så unge spillere, egentlig med lite erfaring, lykkes så godt?

Kåre Mol, som har vært i volleyballen i alle år og sett utviklingen til Anders og Christian, sier det slik:

– Vi visste at de og flere andre hadde spesielle egenskaper. Derfor satset vi også så mye inn i det. Men at de to så tidlig har kommet på et så høyt og konstant nivå, er jeg overrasket over.

Han har vært trener for sønnen og sine andre barn i alle år, nå fungerer han som trener for de to som har vunnet fire turneringer på rad, inkludert EM.

Og han angrer ikke et sekund på at hele familien i sin tid flyttet fra Strandvik et par mil utenfor Bergen, til Sand i Ryfylke, slik at ungene kunne gå på ToppVolley. Det er den videregående skolen som har mye av æren for utviklingen av en rekke volleyballtalenter. Der startet Markus Mol i høst.

Måtte ta et valg

Kåre Mol var trener der, kona skolens «husmor» og trener. Men da Anders Mol var ferdig på gymnaset, tok far en drastisk beslutning.

– Da sto de uten oppfølging. Systemet i norsk idrett er bra opp til et visst nivå. Deretter er det et gap for å etablere seg som senior. Da sluttet jeg på jobben i Sand. Jeg så at både han, Hendrik, Christian Sørum og Mathias Berntsen, som alle hadde gått der, var ekstraordinære talenter.

Mol forteller at siden det ikke var noen sponsorer, måtte familien finansiere satsingen selv.

I dag er familien tilbake i Strandvik. Dit har Hendrik kommet hjem etter fire års volleyballsatsing på Hawaii. Han og Mathias Berntsen utgjør i dag Norges andrepar i denne idretten.

– Hendrik og Mathias blir utålmodige når de ser at de to andre skyter sånn fra. De er selv på normal progresjon i utvikling av spillet sitt, men etter at Hendrik fikk et ankelbrudd er det lurt å kjøre fornuftig. Vi skal uansett jobbe hardt for å få med også de to til OL i Tokyo.

Får endelig en pause

Totalvinnerne i verdenscupen er kommet hjem til ti dagers ferie etter en lang sesong, Mol til Strandvik, Sørum til Rælingen. Men først er det sponsormøter i Oslo tirsdag og onsdag.

– Jeg gleder meg til fri på hjemmebane. Da skal jeg slappe av og kose meg etter noen hektiske måneder, forteller Anders Mol.

Det ble lite feiring i Tyskland etter triumfen. Dopingkontrollen tok mye tid.

Det som venter i høst er fire oppvisningsturneringer i Nederland, Belgia, på Hawaii og i California, før paret starter OL-kvalifisering 10.-14. oktober i Kina, og deretter Las Vegas fra 17. til 21. oktober. Det er de første av flere turneringer som teller når det gjelder å samle nok poeng for å få grønt lys til sommerlekene i Tokyo i 2020.

Eksperter mener allerede at de blir favoritter til OL-gull, men de to er ydmyke.

– Det er langt frem og mye trening som skal legges ned, sier Anders Mol, som i seiersrusen lørdag fikk spørsmål om hva sjekken på 1,3 millioner kroner skal brukes til.

– Jeg aner ikke hva jeg skal gjøre med pengene, sa han, til stor latter fra støttespillerne.