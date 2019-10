Dette skjer i VM i dag

andreidretter

TIRSDAG 1.10: Slik ser programmet ut (øvelser med norske utøvere er uthevet):

15.30: Slegge, menn. Kvalifisering (gruppe A).

15.35: 400 meter, menn. Forsøksheat.

15.50: Høydehopp, menn. Kvalifisering.

16.30: 400 meter hekk, kvinner. Forsøksheat.

17.00: Slegge, menn. Kvalifisering (gruppe B).

17.15: 3000 meter hinder, menn. Forsøksheat.

19.05: Stavsprang, menn. Finale.

19.50: 400 meter, kvinner. Semifinale.

20.20: Spydkast, kvinner. Finale.

20.35: 200 meter, kvinner. Semifinale.

21.10: 800 meter, menn. Finale.

21.40: 200 meter, menn. Finale.

Disse utøverne deltar for Norge:

Amalie Iuel. Forsøk 400 meter hekk: Kvinnen som har norgesrekorden og var suveren i NM skal nå prøve seg mot topp internasjonal motstand. Iuel løper klokken 16.30.

Eivind Henriksen. Kvalifisering slegge: Oslo-karen forbedret sin egen norske rekord under et stevne i Berlin i juni med et imponerende kast på 78,25 meter. I NM på Hamar i august satte han ny mesterskapsrekord på 76,86. Henriksen er i kvalifiseringsgruppe B, som starter kl. 17 tirsdag.

Tom Erling Kårbø. Forsøk 3000 meter hinder: Stord-utøveren har årsbeste på 8.27,67. 30-åringen er en outsider til finaleplass.

NRK sender: 15:30-22:00 på NRK1/NRK2.