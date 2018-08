Dette skjer i EM i dag

andreidretter

Mandag starter årets europamesterskap i Berlin. Norge har sendt 32 utøvere til mesterskapet. De skal konkurrere i 27 av øvelsene.

Mandag vil det kun være kvalifiseringsrunder, men allerede tirsdag morgen vil den første medaljesjansen komme for Norge. Da skal Håvard Haukenes gå 50 kilometer kappgang.

For at du skal få oversikt over alle øvelsene hvor du kan få se nordmenn i aksjon, har vi hentet ut tidspunktene du bør skru på tv-en. EM sendes på NRK og Eurosport.

Tirsdag 7. august:

08.35: 50 kilometer kappgang finale: Håvard Haukenes. MEDALJEHÅP

Haukenes var en lang periode i fjor verdensener på distansen, men har hatt store skadeproblemer på starten av denne sesongen. I fjor ble han disket i VM, men en klar kandidat til medalje på distansen.

09.30: 100 meter, tikamp: Martin Roe.

Roe har tatt ytterligere steg i år etter 12.-plassen i VM, og har gode prestasjoner i år. Med full klaff kan han kjempe seg inn i tetstriden.

10.00: 400 meter hekk for kvinner, kvalifisering: Elisabeth Slettum. Amalie Iuel og Line Kloster er forhåndskvalifisert til semifinalen.

Slettum gjør sin mesterskapsdebut på distansen klokken 10.14 i det tredje heatet- Hun har sjette beste pers og årsbeste i feltet. De tre beste utøverne, pluss de tre beste tidene går til semifinale.

10.25: Lengde, tikamp for menn: Martin Roe

Roe har tatt ytterligere steg i år etter 12.-plassen i VM, og har gode prestasjoner i år. Med full klaff kan han kjempe seg inn i tetstriden.

11.05: 800 meter kvinner, første runde: Yngvild Elvemo, Hedda Hynne.

Hedda Hynne starter i det andre forsøksheatet klokken 11.11, mens Elvemo starter i det tredje klokken 11.17. De tre beste i hvert heat, pluss de fire beste tidene går til semifinale. Hynne har femte beste årsbeste og nest best pers i feltet sitt, mens Elvemo har sjette beste årsbeste og syvende beste personlige rekord.

11.10: Diskos kvalifisering gruppe B: Ola Stunes Isene

Isene gjør sin internasjonale seniormesterskapsdebut klokken 11.10. Det automatiske kvalifiseringskravet er 64 meter, men de 12 beste skal uansett til finale. Isene har 63.30 som sitt beste resultat.

11.40: 3000 meter hinder for menn, runde 1: Tom Erling Kårbø

Kårbø starter i det første forsøksheatet klokken 11.40. De fem beste i hvert heat, pluss de fem beste tidene går til finalen. Kårbø har åttende beste årsbeste i feltet og har gode muligheter til en finale.

11.50: Kule, tikamp for menn: Martin Roe

Roe har tatt ytterligere steg i år etter 12.-plassen i VM, og har gode prestasjoner i år. Med full klaff kan han kjempe seg inn i tetstriden.

18.30: Høyde, tikamp for menn: Martin Roe

Roe har tatt ytterligere steg i år etter 12.-plassen i VM, og har gode prestasjoner i år. Med full klaff kan han kjempe seg inn i tetstriden.

18.45: Slegge for menn, finale: Eivind Henriksen

Henriksen ble nummer seks i kvalifiseringen. Han har niende beste årsbeste.

19.05: 100 meter kvinner, semifinale: Ezinne Okparaebo.

Okparaebo vant sitt forsøksheat i går med 11.44 sekunder, og i dag springer hun i tredje heat klokken 19.17. Tiden i går er to tiendedeler svakere enn hennes årsbeste, som er den beste femte tiden i år. De to besøke i hvert heat, og de to beste tidene går til finalen senere i kveld.

19.05: Stavsprang, kvinner, kvalifisering: Lene Retzius

Retzius sin første internasjonale seniormesterskap i A-gruppen. Hun har den norske rekorden på 4.50, men det automatiske kvalifiseringskravet er 4.55. De tolv beste skal uansett til finale.

19.25: 100 meter menn, semifinale: Jonathan Quarcoo

Quarcoo vant sitt forsøksheat på 10,37 i går. Han stiller i tredje semifinale klokken 19.37. Han har sjette beste årsbeste med 10.22 i feltet. De to beste i hvert heat og de to beste tidene går til finalen.

19.55: 400 meter hekk for menn, semifinale: Karsten Warholm

Warholm starter i første semifinale klokken 19.55. Han er verdensmester på distansen, og har også årsbeste i feltet. Alle hans seks løp på distansen i år er bedre enn nest beste løper i Europa. De to beste i hvert heat, og de to beste tidene går til finalen.

20.20: 10000 meter for menn, finale: Marius Vedvik

Vedvik har muligheter til en topp 15-plassering på dagens 10 000-meter.

21.00: 400 meter tikamp for menn: Martin Roe

Roe har tatt ytterligere steg i år etter 12.-plassen i VM, og har gode prestasjoner i år. Med full klaff kan han kjempe seg inn i tetstriden.

21.30: 100 meter for kvinner, finale: Ezinne Okparaebo og Helene Rønning

Okparaebo løper finalen dersom hun går videre fra semifinalen tidligere i dag.

21.50: 100 meter for menn, finale: Jonathan Quarcoo

Quarcoo løper finalen dersom hun går videre fra semifinalen tidligere i dag.

Onsdag 8. august:

09.35: 110 meter hekk tikamp, menn: Martin Roe

10.20: Diskos tikamp for menn: Martin Roe

10.50: 200 meter for menn, runde 1: Jonathan Quarcoo

12.05: 1500 meter for menn, runde 1: Henrik Ingebrigtsen, Filip Ingebrigtsen, Jakob Ingebrigtsen og Ferdinand Kvan Edman

12.15: Kulestøt tikamp for menn: Martin Roe

17.50: Spydkast tikamp for menn: Martin Roe

18.25: Høyde for kvinner, kvalifisering: Tonje Angelsen

19.05: 400 meter hekk for kvinner, semifinale: Amalie Iuel, Line Kloster,

19.30: 400 meter for menn, semifinale: Karsten Warholm

20.15: 200 meter for menn, semifinale: Jonathan Quarcoo

20.20: Diskos for menn, finale: Ola Stunes Isene

21.35: 1500 meter tikamp for menn: Martin Roe

Torsdag 9. august

10.55: 110 meter hekk for menn, runde 1: Vladimir Vukicevic

11.30: 800 meter for menn, runde 1: Thomas Toth, Markus Einan

12.30: Spyd for kvinner, kvalifisering: Sigrid Borge

19.30: Stavsprang for kvinner, finale: Lene Retzius

19.25: 100 meter hekk for kvinner, semifinale: Isabelle Pedersen

20.15: 400 meter hekk for menn, finale: Karsten Warholm MEDALJEHÅP

21.05: 200 meter menn, finale: Jonathan Quarcoo

21.20: 3000 meter hinder for menn, finale: Tom Erling Kårbø

21.50: 100 meter hekk for kvinner, finale: Isabelle Pedersen MEDALJEHÅP

Fredag 10. august

10.30: Stavsprang for menn, kvalifisering: Eirik Greibrokk Dolve, Sondre Guttormsen

11.25: 200 meter for kvinner, runde 1: Ezinne Okparaebo og Helene Rønningen

12.25: 3000 meter hinder for kvinner, semifinale: Karoline Bjerkeli Grøvdal

19.10: 110 meter hekk for menn, semifinale: Vladimir Vukicevic

19.22: Høyde for kvinner, finale: Tonje Angelsen

19.32: 800 meter for menn, semifinale: Thomas Toth, Markus Einan

19.48: 200 meter for kvinner, semifinale: Ezinne Okparaebo og Helene Rønningen

20.25: Spyd for kvinner, finale: Sigrid Borge

21.05: 400 meter for menn, finale: Karsten Warholm MEDALJEHÅP

21.20: 800 meter for kvinner, finale: Yngvild Elvemo og Hedda Hynne

21.35: 110 meter hekk for menn, finale: Vladimir Vukicevic

21.50: 1500 meter for menn, finale: Henrik Ingebrigtsen, Filip Ingebrigtsen, Jakob Ingebrigtsen og Ferdinand Kvan Edman MEDALJEHÅP

Lørdag 11. august

10.55: 20 kilometer kappgang, finale: Håvard Haukenes

20.30: 800 meter for menn, finale: Thomas Toth, Markus Einan

20.45: 200 meter for kvinner, finale: Ezinne Okparaebo og Helene Rønningen

20.55: 5000 meter for menn, finale: Henrik Ingebrigtsen, Filip Ingebrigtsen, Jakob Ingebrigtsen MEDALJEHÅP (Per Svela er hjemmeværende reserve på distansen.)

Søndag 12. august

10.00: Maraton for herrer: Sondre Nordstad Moen, Weldu Negash Gebretsadik MEDALJEHÅP

19.10: Stavsprang for herrer: Eirik Greibrokk Dolve, Sondre Guttormsen

20.55: 3000 meter hinder for kvinner: Karoline Bjerkeli Grøvdal MEDALJEHÅP