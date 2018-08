Ekspert roser US Open-klare Casper Ruud: – Kjempeimponerende

andreidretter

CASPER RUUD-DANIEL GALÁN 7–5, 6–2

Ruud vant fredagens kvalifiseringsfinale 7-5, 6-2 i heten i New York. Galán bød lenge på meget god motstand, men den norske 19-åringen var ustoppelig da han først hadde koblet grepet.

– Det var snilt av Casper å si meg seier i gave, sa en stolt far Christian Ruud til Eurosport på sin 46-årsdag.

– Det var en tøff kamp. Galan spilte bra i starten, og jeg trodde det første settet var tapt, men Casper kom tilbake, skaffet seg et mentalt overtak og greide å holde det oppe i 2. sett.

Ruud var ille ute i første sett. Galán servet meget godt og brøt Ruuds serve i kampens fjerde game til ledelse 3-1. På 5-3 sikret han seg to settballer i egen serve. Ruud var frustrert og slo racketen i bakken i irritasjon, men det ble et vendepunkt.

På 40-15 gjorde Galán sin første dobbeltfeil i kampen. Ruud vant også de tre neste poengene og brøt tilbake. Etter å ha holdt serven til 5-5 bød de to spillerne på kampens lengste og mest dramatiske game, der Ruud sikret seg hele 10 bruddballer før han brøt motstanderens serve igjen.

Fikk du med deg at tennisstjernens utradisjonelle drakt forbys i French Open? Les mer her.

Drama

På 15-40 vant Galán to poeng på rad. Deretter vant spillerne annethvert poeng hele 15 ganger. En ny dobbeltfeil ga Ruud hans 10. bruddball, og neste ballveksling endte med at colombianeren slo i nett.

Dermed fikk Ruud sjansen til å serve hjem settet. Han sikret seg raskt tre settballer og utnyttet den første med et ess.

Galán ba om medisinsk timeout før 2. sett og fikk behandling i høyre skulder, men han virket ikke hemmet da kampen kom i gang igjen. Han holdt serven greit de to første gangene og truet også i Ruuds serve.

Avgjort

I femte game kom avgjørelsen. Ruud sikret seg fire nye bruddballer og utnyttet den siste til å bryte colombianeren igjen. Da var det slutt på motstanden. Ruud vant sitt eget servegame blankt og brøt deretter blankt til 5-2.

Galán ga seg ikke uten videre og sikret seg to bruddballer i nordmannens serve før Ruud fullførte verket. Etter en time og 43 minutter kunne han serve hjem seieren og sikre seg spill i 1. runde over helgen.

Eurosport-kommentator Sverre Krogh Sundbø er meget imponert over 19-åringen fra Snarøya.

– Det er kjempeimponerende, og det som er ekstra gøy er at han hever seg ved viktige anledninger. Han kom haltende inn i US Open, men hevet seg. Den første kvalikkampen han spilte var unik, før kamp to var tøffere. Denne kampen var også tøff, med en innledning langt under pari. Så hadde han tur med at motstanderen fikk trøbbel og at millimeterne endelig var på hans side. Det var små marginer hele veien, men sånn er jo tennis, sier Krogh Sundbø.

– Må ha en god trekning

Tidligere i år har Ruud kvalifisert seg til French Open og Australian Open. Dermed er blir Wimbledon stående igjen som den eneste Grand Slam-turneringen Ruud ikke har spilt denne sesongen.

– Han har litt tur i dag, men det er jo en fantastisk prestasjon å kvalifisere seg til tre Grand Slam-turneringer i løpet av en sesong. Å ha en spiller som regelmessig kvalifiserer seg, noe vi nå kan si når han har gjort det for tredje gang på fire ganger, det er gøy. Det er kun en gang tidligere vi har kunnet si det, og det var da faren hans spilte, fortsetter han.

Trekningen for 1.runde mener tenniseksperten er alfa omega for at Ruud skal avansere i US Open.

– Han må ha en god trekning. Det er spillere han kan slå, men han må for all del unngå de store kanonene. I tillegg må han unngå de som er veldig glad i å spille et servespill med flate slag. Det kler ikke Casper Ruud veldig godt. Møter han en grusspesialist, har han alle sjanser, sier Krogh Sundbø.

– Noe lenger er han ikke god nok til enda

Nå mener Krogh Sundbø at Ruud kan nå en magisk 4.runde - hvis alt klaffer.

– Går alt veien, kommer han til 3.runde. Klaffer absolutt alt, kan han nå en fjerderunde også, men noe lenger enn det er han ikke god nok til nå. Men bare det å komme til en 2.runde vil han kunne være fornøyd med, sier Eurosport-kommentatoren.

Ruud slo både Andrea Arnaboldi og Max Purcell i strake sett i de to første kvalifiseringsrundene og har altså ikke avgitt sett på sin vei mot US Open.