Blodig Ingebrigtsen måtte sy fem sting: – Det var dette som ikke skulle skje

andreidretter

BERLIN: Halvannen time etter dramaet på Olympiastadion i Berlin, kom Ingebrigtsen ut av sykestuen.

Da hadde landslagslege Ove Talsnes sydd fem sting i Ingebrigtsens høyre legg.

Fallet 700 meter før mål i semifinaleheatet gjorde dagen dramatisk på flere måter. Han tapte mye tid og måtte hente inn nesten 40 meter på teten. Noe han gjorde på mesterlig vis.

Og på vei gjennom pressesonen merket 25-åringen at han hadde et dypt kutt i høyre legg.

– Det ble vel sydd 15–20 sting. Jeg legger kanskje på litt, fleipet Ingebrigtsen da han møtte et samlet norsk pressekorps utenfor sykestuen.

– Det var fem sting, rettet landslagslege Ove Talsnes.

Innrømmer at han ble urolig

Ingebrigtsen sier han føler seg helt fin og påpeker at han fortsatt er gullfavoritt under 1500-meterfinalen fredag kveld. Men den regjerende europamesteren innrømmer at han ble urolig da uhellet inntraff på vei ut av svingen 700 meter før mål.

En løper foran ham falt og Ingebrigtsen gikk også i bakken. Ingebrigtsen viste stor ro og jobbet seg raskt opp til tetgruppen. I spurten løp han kontrollert inn til tredjeplass og direkte plass i EM-finalen med tiden 3.40,88.

– Kjente du på desperasjonen?

– Jeg var veldig usikker da jeg reiste meg opp igjen. Men jeg hadde en plan og hadde sett for meg mange forskjellige scenarioer. Det handler om å være rolig. I tillegg var jeg heldig da de foran ikke satte inn et skikkelig rykk. Jeg tror ikke de hadde fått med seg at det var jeg som falt. Hadde jeg vært dem, ville jeg rykket.

– Hadde dere snakket om at dette kunne skje?

– Det har skjedd fall før. Henrik har falt, Jakob har falt, det er en del av gamet. Jeg følte at jeg løp med lite risiko og hadde kontroll hele veien. Jeg hadde for så vidt også det. Men det er ikke alt man kan styre.

Flaks at det skjedde langt fra mål

Dagen før semifinalen hadde pappa Gjert sagt at Filip kunne falle én gang, men ikke to, for å avansere til finalen.

– Jeg tror jeg kunne falt litt senere og klart det. Men det var likevel flaks at det skjedde så langt fra mål. Da hadde jeg tid til å hente de andre inn igjen.

Han forklarte fallet slik:

– Det var en som falt, men jeg følte jeg hadde kontroll. Akkurat da jeg trodde jeg var forbi, lå jeg på indre bane. Der lå det noe, jeg tror det kan ha vært en høyttalere eller noe, som jeg traff. Det ble en ganske fin ripe inn i leggen.

– Hva tenkte du da du lå på bakken?

– Jeg tenkte at det var det som ikke skulle skje. Det handlet om å komme seg fortest mulig opp og se hvilken skade som hadde skjedd.

Pappa ble uggen

Pappa og trener Gjert Ingebrigtsen satt på tribunen, men han så ikke selve fallet. Han fikk hjertet i halsen da han skjønte hva som hadde skjedd.

– Men etter at han kom i mål og sa hun skulle på sykestuen for å sy, at han hadde et alvorlig kutt i leggen, da ble jeg uggen.

Pappa var langt mer urolig enn sønnen.

– Filip er veldig rolig, helt ulik sitt opphav ... Nå har vi 1500-meterfinalen, den er jeg ikke så bekymret for. Jeg er mer bekymret for finalen på 5000 meter dagen etter. Det er en langt større belastning med 12 og en halv runde på banen.

Team Ingebrigtsen hadde snakket mye om at det handlet om å holde seg unna trøbbel i semifinalene.

– Men det er litt med Filips steg. Han prøver å løpe rolig, men det går likevel så fort at han kommer oppi dem uansett hva han prøver på.

Semifinalene på 1500 meter ble dramatisk. Men familien Ingebrigtsen har nå tre gutter i finalen sent fredag kveld.

Henrik løp klokt i første heat og avanserte lett, Filip avanserte på mer dramatisk vis i heat to, mens minstemann Jakob lett var blant de tre som gikk videre fra heat tre.