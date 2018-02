Hobbyfotografen brukte en spesiell teknikk for å fange romsdalsnaturen på film

Video

Molde-mannen er et ivrig friluftsmenneske på fritida, og fotointeressen passer godt med flott natur på vestlandet. Det siste året har han eksprimentert med teknikken «timelapse», som betyr at man tar stillbilder jevnlig over tid, og spiller dem av i høg fart, slik at det blir som en film, med 24 bilder i sekundet.

– Hvert videoklipp i filmen består av omlag 200-300 stillbilder, forteller Brenden.

Konklusjonen er filmen på knappe tre minutter består av svært mange bilder, som han har tatt det siste året, og nylig redigert sammen.

Kortreiste opplevelser

– Foto er artig, og naturen er fantastisk. Da passer det godt å kombinere dette, og det er vel grunnen til at jeg liker å holde på med dette, sier Brenden.

I filmen har han vært mange steder i Molde, Fræna og Rauma spesielt.

– Trollveggen er med, Molde sett fra Kongen, solnedgang fra Røssholfjellet, vinter og solnedgang fra Lågheia, en del fra Bolsøybrua og stjernehimmel både fra Retiro og Tjellekleiva, og en snutt fra Eikesdalen er med, forteller Brenden og videoen.

Kort oppsummert en rekke kortreiste opplevelser, som kanskje frister andre ut på tur også.