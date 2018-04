Sommeren kommer – med 17 grader!

Vær

Den uvanlig kalde og stabile vinteren slår nå brått over i vår noen dager, med mildt vær fram til yr.no melder 15 grader gjennom hele helga.

Men så – fra mandag og noen dager framover – melder yr om 17 grader i Molde, som på våre kanter unektelig likner mer på sommertemperatur enn på vår.

16 grader på Skaret!

Varmen borger for øvrig for ordentlige påskeforhold med mulighet for lettkledd utøvelse av skisporten i dagene som kommer – med hele 16 grader på Skaret mandag, tirsdag og onsdag neste uke.

I Romsdal for øvrig blir det ikke fullt så varmt som dette, skal man tro yr. På Ona meldes det om 7 grader neste uke, i Eikesdalen 12–13 grader, og omtrent det samme i Isfjorden.

Strålende sol

Varslene preges også av knallgule soler uforstyrret av skyer i deler av regionen vår denne uka.