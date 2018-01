Oppdatert farevarsel - men vil ikke kalle det ekstremvær

Vær

Meterologisk institutt har meldt at de overvåker Møre og Romsdal ekstre nøye denne helga. Det gjør de fordi det fra søndag kveld er ventet sør og sørøst liten storm utsatte steder, periodevis full storm i fjellet. Fra natt til mandag kan det lokalt komme vindkast på 35-45 m/s. Den sterkeste vinden vil vare til og med natt til tirsdag.

– Det blir et veldig vær, men det er ikke store nok områder med ekstreme verdier til at vi sender ekstremvarsel no, sier statsmeterolog Lars Andreas Selberg hos Meterologisk Institutt til NRK.

Kartet under viser de siste prognosene til meterologene.

Indre strøk av Møre og Romsdal er trukket fram som et av områdene som kan få kjenne værkreftene hardest. Meterologoene er spent på hvordan den kraftige vinden vil slå ut i fjellet spesielt.

– Gjenstander med store vindfang kan blåse over ende. Broer kan stenges, og det er fare for skade på bygninger og infrastruktur. Sterk vind kan føre til kansellerte avganger med båt, fly og annen transport. Fest alle løse gjenstander og unngå å bevege deg unødvendig utendørs, skriver meterologene konkret i sitt OBS-varsel.