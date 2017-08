En ny smak av sommer

(Sunnmørsposten) – Det blir fine dager framover. Per nå er det frem til og med lørdag vi har sikre prognoser for, og de sier tørt og fint vær med sol, stort sett, sier statsmeteorolog Gunnar Livik ved Vervarslinga for Vestlandet.

Vind fra nord

Sjøl om sola vil skinne fra stort sett skyfri himmel de nærmeste dagene, vil det ikke bli supertemperaturer.

– En 16-18 varmegrader på dagtid, kanskje litt mer i indre strøk. En nordøst bris holder varmegradene litt unna, sier Livik.

På nattestid kan det bli ned mot 10 grader.

Regn

Natt til torsdag og tidlig torsdag morgen kan man også oppleve en smule regn.

– Litt lavtrykksavktivitet i Norskehavet kan sende inn litt dråper mot Nordvest, men det er hurtig forbigående, sier Livik.

