Flott vær i Romsdal fram til 17. mai

De første langtidsvarslene går nå fram til 17. mai, og dette er første datoen vi ser regndråper på varselet i Romsdal i denne åttedagersperioden. Riktignok er varselet svært usikkert, så det kan hende at godværsperioden strekker seg også over nasjonaldagen.

For det er en flott periode vi har foran oss etter noen dager med kaldt og litt regn. Fra onsdag til neste tirsdag er det meldt sol nesten alle dager - og temperaturer opp rundt 17 grader i helga. 17. mai varsles 14 grader og litt regn i Molde, Elnesvågen. Åndalsnes varsles også 14 grader - og uten regn, mens Aukra står oppført med 13 grader og regn.

Om det skulle bli 14 grader, vil det være varmere enn gjennomsnittet for perioden tilbake til 1990. Meteorologene har tall bare fra målestasjonen på Molde lufthavn, og her er det et snitt på 10,7 når vi ser på de 27 årene som har gått siden 1990.

I 15 av disse årene har 17. mai-temperaturen vært på under 10 grader - aller kaldest var det i 1995 med tre stusselige grader.

To ganger har det vært over 20 grader kl. 14 på nasjonaldagen: 2013 (21,8) og 2000 (21,3). I 2013 kom temperaturen opp i 22,6 i løpet av nasjonaldagen.

Her er 17. mai-temperaturen kl. 14 på Årø i perioden 1990-2016: