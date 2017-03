Seriestart i ufyselig vær

Det legges opp til folkefest i Kristiansund når hjemmelaget feirer sin første kamp i eliteserien – mot erkerival Molde lørdag.

Værgudene har aldeles ikke tenkt å bidra til at festen blir så bra som mulig. Det meldes nemlig liten og stiv kuling under kampen - og det skal pøsregne. Så har du billett, bør du kle deg godt! Eneste trøsten får være at det ikke blir snø. Det meldes 7-8 varmegrader hele dagen i Kristiansund.

Kampstart er lørdag klokka 18. Ifølge Tidens Krav ventes det parkeringskaos i stadionområdet, og det lønner seg nok å reise kollektivt eller være veldig tidlig ute.

