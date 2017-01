Hit - og ikke høgere

På vestlandskysten har ekstremværet Vidar begynt å få konsekvenser. Det ventes ekstremt høy vannstand og høye bølger, men prognosene er nedjustert noe fra onsdag.

I Molde var floa på sitt høgeste før klokka 11, og da var det ikke meldt om problem. Kaia nedenfor Brunvoll og politiet i Molde sentrum er vanligvis der vannet først går over kaikanten, men torsdag holdt sjøen seg under denne kaia.

Sør for Stad

Det er Vestlandet sør for Stad som rammest hardest av uværet. Her venter Meteorologisk institutt at vannstanden vil bli 60-80 centimeter over normalen ved flo.

– Ekstremvarselet gjelder sør for Stad, men også områdene ved Oslofjorden vil få høy vannstand, sier Frode Hassel ved Meteorologisk institutt.

Ikke farlig

Uværet er ikke vurdert som farlig for dem som bor i de rammede områdene, ifølge Hassel.

– Det vil bli noe sterk vind, både ved kysten og ved fjelloverganger, men det er kun vannstanden som er annerledes enn normalt. De som har hus på naust eller i sjønære områder, må være på vakt, sier han.

Det er ventet at forholdene vil bedre seg etter klokken 11 torsdag.

Vil merkes i Bergen

Politiet i Bergen har bedt om begrenset kjøring gjennom sentrum fram til klokken 13 på grunn av mulig oversvømmelse. De oppfordrer også bilister som har parkert ved kaien og nær sjø om å sjekke bilen, slik at det ikke oppstår unødig skade.

Onsdag meldte meteorologene at Bergen kan få en vannstand på opp mot 225 centimeter over nullnivået på sjøkart. Torsdag morgen er dette nedjustert til rundt 220.

Ifølge meteorolog Geir Ottar Fagerlid ved Vervarslinga på Vestlandet vil Bryggen i Bergen erfaringsmessig oversvømmes ved rundt 205 centimeters vannstand, skriver Bergens Tidende.

– Det er samtidig ventet høye bølger ytterst på kysten. Bølgehøyde er beregnet til 6-8 meter, opplyser Meteorologisk institutt.

Vegvesenet melder at fergesambandet Mortavika – Arsvågen på E39 i Rogaland er innstilt torsdag morgen som følge av uværet.