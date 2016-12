Urd har nådd orkans styrke

Ekstremværet Urd har nådd orkan styrke, melder Meteorologisk institutt. Over 10.000 husstander er uten strøm i flere fylker.

Ekstremværet Urd blåste til orkan styrke flere steder i landet mandag kveld, melder Meteorologisk institutt.

To steder hadde orkan (over 32,6 meter i sekundet) i middelvind, vind målt over ti minutter, klokka 18 i dag. Det var Eigerøy ved Egersund i Rogaland, og Røldalsfjellet i Hordaland, der målepunktet ligger 1370 meter over havet, ifølge NRK.

– Med 39,9 meter i sekundet er det meste som er målt i dag, med unntak av at Røldalsfjellet også hadde 42 meter i sekundet klokken 02 i natt, sier vakthavende meteorolog Aurora Stenmark ved Meteorologisk institutt til kanalen.

Uværet skal være på sitt sterkeste de kommende timene.

Innbyggerne i flere fylker er uten strøm mandag ettermiddag og kveld. I Hordaland er 8.000 husstander uten strøm, mens i Agder-fylkene har minst 3.000 husstander mistet strømmen.

Også i Rogaland har Urd skapt trøbbel for strømnettet 1412 kunder i Sandens var uten strøm en stund mandag kveld, skriver Stavanger Aftenblad.

Fakta om Beauforts skala

Beauforts skala er den vanligste skalaen for vindstyrke. Hvert intervall har en betegnelse og et nummer. Vindstyrkene her er angitt i meter per sekund (m/s).

Grovt sett er det vind og bris fra 0 til 10 meter i sekundet, kuling mellom 10 og 20 m/s, storm fra 20 til drøyt 30 m/s, og orkan over 32 m/s.

Her er de nøyaktige angivelsene:

Stille (0): 0 – 0,2 m/s

Flau vind (1): 0,3– 1,5 m/s

Svak vind (2): 1,6– 3,3 m/s

Lett bris (3): 3,4– 5,4 m/s

Laber bris (4): 5,5– 7,9 m/s

Frisk bris (5): 8,0– 10,7 m/s

Liten kuling (6): 10,8– 13,8 m/s

Stiv kuling (7): 13,9– 17,1 m/s

Sterk kuling (8): 17,2– 20,7 m/s

Liten storm (9): 20,8– 24,4 m/s

Full storm (10): 24,5– 28,4 m/s

Sterk storm (11): 28,5– 32,6 m/s

Orkan (12): over 32,6 m/s

Skalaen viser til middelhastigheten, målt som et gjennomsnitt over ti minutter. Det vil derfor normalt være enda sterkere vind i kastene. Mer om værmeldingssymboler og virkning av de ulike vindstyrkene på yr.no.

Kilde: Meteorologisk institutt