Ferjedrama på Furneset

Romsdals Budstikkes journalist Olav Skjegstad opplevde en rolig overfart fra Molde til Vestnes mandag kveld - til vinden brått slo om like før kl. 20.

- Været snudde til kraftig nordvestlig vind, med voldsomme bølger her på Furneset, forteller han til Rbnett.

Fikk tømt ferja etter flere forsøk

"Fannefjord" ventet utpå fjorden, mens "Moldefjord" - der Skjegstad og 15-20 andre biler befant seg - etter fire forsøk lyktes med å legge til. I mellomtiden spanderte kiosken på ferja kaffe og svele på passasjerene.

Da Moldefjord endelig fikk lagt til, fikk de imildertid bare sluppet av en lastebil, før lemmen gikk ned igjen.

- Det er en voldsom vind bakfra som skubber ferja fra land. Nå prøver de igjen. ... Der slipper de av en bil til, opplyste Skjegstad.

Denne gangen lyktes mannskapet med å slippe alle bilene på land på Furneset. Men - "Moldefjord" tok ikke sjansen på å slippe noen biler om bord, og forlot Furneset med tom ferje, og returnerte til Molde.

På Furneset står nå en lang bilkø, med Timeekspresen og noen trailere, men mest personbiler.

"Romsdalsfjord" prøver seg

Neste ferje, med ankomst Furneset kl. 20.20, var "Romsdalsfjord". Der var Romsdals Budstikkes journalist Vera Henriksen om bord, sammen med drøyt 40 andre passasjerer.

- Nå prøver vi å legge til for andre gang, men har ikke lyktes så langt, fortalte hun - før det ble klart at også "Romsdalsfjord" måtte gi opp, og vendte baugen mot Molde.

Prøver igjen ved midnatt

"Romsdalsfjord" tok en stor runde på Moldefjorden, før ferja - halvannen time etter at den skulle ankommet Furneset - landet i Molde, og slapp passasjerene av.

- De har opplyst over høyttalerne at de som vil, kan få buss rundt fjordene til Vesntes, siden Sølsnes - Åfarnes-ferja fortsatt går. Eller så kan folk vente til midnatt, når mannskapet vil gjøre et nytt forsøk på Furneset. Værmeldingene skal være bedre da, sier Henriksen.

Hun og reisefølget skulle på fest på Vestnes, men endte altså med å komme tilbake til Molde et par timer etter avfart.

- Ja ja. Det viktigste er at ingen er blitt skadet, sier hun.

Fire samband innstilt

Kl 19:10 sendte Torghatten Nord sms til faste ferjetrafikanter om "kansellering i sambandet Småge-Orta-Sandøya-Finnøya-Ona. Alle avganger er kansellert inntil videre pga dårlig vær."

Kl. 20.46 meldte Fjord1 at Molde - Vestnes "innstilles grunnet værforholdene".

Kl. 20.54 opplyser Fjord1 at også Midsund-ferja - sambandet Solholmen - Mordalsvågen - er innstilt på grunn av uværet.

Kl. 21.05 meldte Fjord1 at sambandet Molde - Sekken "er innstilt grunnet værforholdene".