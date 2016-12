Hurtigruta blir hindret av uværet

Hurtigruteskipene MS Trollfjord og MS Kong Harald skulle seilt sørover fra Trondheim torsdag og fredag, men kapteinene har satt foten ned, og velger å ikke seile før første og andre juledag.

– Det skjer på et veldig kjipt tidspunkt. Noen skal hjem til jul, andre har planlagt å tilbringe julen om bord hos oss. Men etter å ha seilt langs kysten i snart 125 år, er det to ting vi har lært: Akkurat været er det lite vi kan gjøre med, og med været tar vi ingen sjanser, sier kommunikasjonssjef Rune Thomas Ege i Hurtigruten.

– Sikkerheten går foran alt annet, og vi tar ingen sjanser – heller ikke når det når det gjelder været, sier han.

Hurtigruten ringte torsdag rundt til gjestene med informasjon om den kinkige situasjonen.

Ferjesamband

I Nordland ble ferjesambandet mellom Bodø og Værøy stengt på grunn av uværet torsdag. Riksvei 77 over Graddis ble stengt på svensk side på grunn av værforholdene.

Det var dessuten ventet at vinden skulle øke utover torsdagen på de fjellovergangene som ennå var åpne. Det er derfor høyst usikkert hvor lenge riksvei 52 over Hemsedalsfjellet og europavei 134 og 16 over henholdsvis Haukeli og Filefjell vil være åpne for normal trafikk.

OBS-varsel i 11 fylker

Kraftig vind, snø og snøfokk fører til stengte fjelloverganger i Sør-Norge.

Meteorologisk institutt har sendt ut OBS-varsel i elleve fylker på grunn av den forventede julestormen som er i anmarsj. Når det i tillegg er meldt en god del nedbør i lavere strøk betyr det at nedbøren kommer som snø på fjellovergangene.

Kombinasjonen vind, snø og dårlig sikt betyr stengte fjelloverganger og lange køer av bilister som er på vei hjem til jul.

– Det snør tett enkelte steder, og utover dagen er det ventet at vinden skal øke. Da er det fare for at flere fjelloverganger blir kolonnekjørt eller stengt, sier trafikkoperatør Kjetil Larsen ved Vegtrafikksentralen til Bergensavisen.

Allerede torsdag formiddag var det kolonnekjøring over riksvei 7 over Hardangervidda, mens både riksvei 13 over Vikafjellet og fylkesvei 50 mellom Aurland og Hol var stengt.