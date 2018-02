Lokaloppgjør i 1. cuprunde

Lokalfotball

Norges fotballforbund satte mandag opp 1. runde i kvinnenes NM. Fra Nordmøre og Romsdal fotballkrets var to lag kvalifisert, og NFF satte likegodt disse to lagene opp mot hverandre. Molde tar dermed imot divisjonskollega Sunndal. Også de to kvalifiserte lagene fra Sunnmøre, Herd og Fortuna, møtes innbyrdes. Kampene skal spilles 1. eller 2. mai.

Hele oppsettet ser slik ut:

Gimletroll – Amazon Grimstad

Snøgg – Urædd

Lier – Nanset

Hallingdal – Hønefoss

Lyngdal – Hinna (WO Hinna) *

Bryne – Haugar

Fyllingsdalen – Kaupanger

Fana – Åsane

Herd – Fortuna

Molde – Sunndal

Orkanger – Kil/Hemne

Frigg – Byåsen

Sarpsborg 08 – Grei Kvinner Elite

Kongsvinger – Fart

Raufoss – Øvrevoll Hosle

Bossmo/Yttern – Innstrandens

Sortland – Medkila

Mjølner – Fløya

Tromsø – Tromsdalen

Polarstjernen – Bossekop

* Lyngdal var sportslig kvalifisert for NM-spill, men har trukket laget.