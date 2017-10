Så glade ble de da opprykket var sikret

Lokalfotball

All tvil ble feid til side da det ble seier 8-0 mot Clausenengen i siste seriekamp på Ekkobanen søndag. Målene ble scoret av Erlend Holmen 2, Allan Andersen Holmen 2, Bent Rune Pryneid Stangeland, Vegard Høstmark og Even Stakvik Melsæter i tillegg til et sjølmål. Laget fra søre Fræna og fastlandsdelen av Aukra slår dermed følge med Midsund opp én divisjon.

Høglydt feiring

Seiersropet «o-ah Malmefjorda!» runget i garderoben etter at seieren var sikret. Videoen under er hentet fra lagets facebookside.

Åndalsnes - Elnesvågen i kvalik

Åndalsnes vant 12-0 mot Averøykameratene 2, men til ingen nytte. De får likevel en ny sjanse gjennom en rein finale mot lag nummer 11 i 4. divisjon, Elnesvågen. Denne kampen spilles på Aker stadion kommende lørdag klokka 16.30.

AK2 og Rival rykker ned i 6. divisjon, mens Surnadal 2 og Gossen rykker opp i 5. divisjon som vinner av hver sin avdeling i 6. divisjon. Lagene møtes til KM-finale på Omsundet stadion på Frei lørdag klokka 14. De to lagene som endte på 2. plass i hver sin avdeling i 6. divisjon, Skåla og Øksendal, spiller kvalifisering om den siste plassen i 5. divisjon. Opprykksfinalen spilles på kunstgrasbanen i Eidsvåg lørdag 28. oktober klokka 14.

Kretsen har i år bestemt seg for å gå bort fra praksisen med avgjørende kamper over to oppgjør - heime- og borte - og i stedet satt opp én kamp på nøytral bane.

Opprykkssjansen glapp

I kvinnenes 3. divisjon hadde Træff/Gossen sjansen til å sikre kvalfisiering for opprykk søndag. De gjorde jobben ved å vinne mot CFK/Dahle, men det hjalp lite så lenge Surnadal/Søya/Todalen samtidig slo Molde 2 og dermed sikret seg retten til å spille om opprykk mot vinnerlaget på Sunnmøre, Hødd.