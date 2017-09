Solskjær scoret i målorgie i Elnesvågen

Lokalfotball

Elnesvågen fikk det som ventet tøft da de tok imot eliteseriereservene fra Kristiansund BK til kamp på eget gras mandag kveld. Det startet riktig nok lovende da Jakob Løseth ga vertene en tidlig ledelse. Gjemnesingen Ådne Gikling Bruseth skapte balanse, men etter at Noah Solskjær gjorde slik faren hadde for vane, å score i sin debutkamp, trillet ballen bare én veg. Kai-Emil Grønvold Dale satte inn et trøstemål på slutten for et Elnesvågen-lag som lever farlig i bunnen av 4. divisjon. Fræningene ligger på nest sisteplass, som akkurat nå gir kvalifiseringskamper mot lag nummer tre i 5. divisjon.

Målene i kveldens kamp kom slik:

1-0 Jakob Løseth

1-1 Ådne Gikling Bruseth

1-2 Noah Solskjær

1-3 Elias Mahle Nerland

1-4 Ådne Gikling Bruseth

1-5 Jesper Strand Isaksen

1-6 Sander Aakvik Lille-Løvø

1-7 Tor Inge Polden

1-8 Martin Lundemo Aakvik

1-9 Tor Inge Polden

1-10 John Karlsen

2-10 Kai-Emil Grønvold Dale

2-11 Mads Lindskog