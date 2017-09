Ny seier til Molde-damene

Lokalfotball

Sunndal åpnet best heime på Sande stadion mandag. Vertene hadde blant annet en avslutning i tverrliggeren før Molde tok ledelsen etter 17 minutt. Julie Belden Rasmussen forfulgte et langt utspark fra målvakt Helene Melsæther og scoret alene med keeper. MFK tok over etter scoringen, men måtte vente til etter pause før Hanne Lyche økte til 2-0. Denne gangen med Rasmussen som assistent. Skuddet gikk helt opp i krysset, ifølge MFKs egen livedekning på Facebook. Julie Vik scoret kampens siste mål da hun utnyttet en retur fra Sunndal-keeperen.

MFK befestet dermed sin tabelledelse i 2. divisjon avdeling 5. Ned til Fortuna på 2. plass er det fem poeng. Vinneren får spille kvalifisering om opprykk til 1. divisjon.