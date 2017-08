Slik har det gått med de lokale lagene

Helt siden tidlig søndag morgen har de løpt og kjempet. Det har vært seire. Det har vært tap. Det har vært glede, og det har vært tårer. Etter de tre første dagene av årets Norway Cup er det innledende gruppespillet ferdig, og alle lag har minst én kamp til i vente. Enten det er i A- eller B-sluttspill.

Vi har gått gjennom alle de lokale lagene og sett hvordan det har gått med dem. Sjekk hvordan det har gått med ditt lokale lag her.

Ps. Det er noen lag som fremdeles har kamper igjen tirsdag kveld. Vi vil oppdatere så snart resultatene tikker inn.

De det gjelder er: Eide og Omegn FK gutter 18/19 år, Måndalen IL gutter 15/16 år og Reinsfjell Fk gutter 13 år.

Batnfjord IL

Jenter 15/16 år er klare for A-sluttspillet etter tre seire og ett tap.

Bryn

Jenter 12 år spiller i klasse uten sluttspill. Har tapt sine to kamper så langt.

Bud IL

Jenter 14 år er klare for A-sluttspill etter tre seire.

Gutter 15/16 år er klare for A-sluttspill etter tre seire.

Eide og Omegn FK

Jenter 14 år er klare for A-sluttspillet etter to seire og en uavgjort.

Gutter 14 år 1 er klare for B-sluttspillet etter en uavgjort og to tap.

Gutter 14 år 2 er klare for B-sluttspillet etter en seier og to tap.

Jenter 15/16 år er klare for B-sluttspillet etter en seier og to tap.

Gutter 15/16 år er klare for B-sluttspillet etter en seier og to tap.

Gutter 18/19 år

Eidsvåg IL

Gutter 13 år er klare for A-sluttspillet etter 2 seire og ett tap.

Elnesvågen og Omegn IL

Jenter 12 år 1 spiller i klasse uten sluttspill. Har vunnet en og tapt tre kamper så langt.

Jenter 12 år 2 spiller i klasse uten sluttspill. Har spilt en uavgjort og tapt tre kamper så langt.

Gutter 12 år spiller i klasse uten sluttspill. Har vunnet to og tapt to kamper så langt.

Hjelset-Kleive

Gutter 15/16 år er klare for A-sluttspill etter to seire og ett tap.

Isfjorden IL

Gutter 14 år er klare for A-sluttspill etter to seire og ett tap.

Midsund IL

Jenter 14 år er klare for A-sluttspill etter to seire og en uavgjort.

Gutter 15/16 år er klare for A-sluttspill etter to seire og ett tap.

Molde FK

Gutter 13 år 1 er klare for A-sluttspill etter en seire, en uavgjort og ett tap.

Gutter 13 år 2 er klare for B-sluttspill etter tre tap.

Gutter 14 år 1 er klare for A-sluttspill etter tre seire.

Gutter 14 år 2 er klare for A-sluttspill etter tre seire og ett tap.

Jenter 15/16 år er klare for A-sluttspill etter to seire og ett tap.

Gutter 15/16 år er klare for B-sluttspill etter tre tap.

Gutter 17 år er klare for B-sluttspill etter to uavgjort og to tap.

Måndalen IL

Gutter 15/16 år

Reinsfjell FK

Gutter 13 år

SK Rival

Jenter 13 år er klare for A-sluttspill etter en seire, en uavgjort og ett tap.

Gutter 13 år 1 er klare for A-sluttspill etter tre seire.

Gutter 13 år 2 er klare for B-sluttspill etter tre tap.

Jenter 15/16 år klare for B-sluttspillet tre tap.

SK Træff

Jenter 13 år er klare for A-sluttspill etter en seire, en uavgjort og ett tap.

Gutter 13 år 1 er klare for A-sluttspill etter to seire og ett tap.

Gutter 13 år 2 er klare for A-sluttspill etter to seire og ett tap.

Jenter 14 år er klare for A-sluttspill etter to seire og to uavgjort.

Gutter 14 år er klare for A-sluttspill etter en seire, en uavgjort og ett tap.

Jenter 15/16 år er klare for A-sluttspill etter to seire og ett tap.

Gutter 15/16 år 1 er klare for A-sluttspill etter tre seire.

Gutter 15/16 år 2 er klare for B-sluttspill etter en seire, en uavgjort og ett tap.

Skåla IL

Jenter 12 år 1 spiller i klasse uten sluttspill. Har tapt sine tre kamper så langt.

Jenter 12 år 2 spiller i klasse uten sluttspill. Har tapt sine fire kamper så langt.

Gutter 12 år spiller i klasse uten sluttspill. Har vunnet en og tapt tre kamper så langt.

Jenter 15/16 år er er klare for B-sluttspill etter en uavgjort og to tap.

Vestnes Varfjell IL

Jenter 13 år er klare for A-sluttspill etter to seire og en uavgjort.

Gutter 13 år er klare for A-sluttspill etter fire seire.

Gutter 15/16 år 1 er klare for A-sluttspill etter tre seire.

Gutter 15/16 år 2 er klare for B-sluttspill etter en uavgjort og to tap.

All informasjon er hentet fra hjemmesidene til Norway Cup. Dersom du ønsker å se hvordan det har gått kamp for kamp, eller se når ditt lag spiller neste gang, kan du finne det på Norway Cup sin resultatservice her (ekstern lenke)