Tanja lurte gamlelaget for cupbombe

MFK-jentene gjorde en absolutt hederlig og godkjent cupjobb mot toppserielaget Trondheims-Ørn, men ei tidligere lagvenninne bidro til favorittseier for trønderne på Aker stadion i tirsdagens andrerundekamp.

Tanja Myrseth scoret Trondheims-Ørns andre scoring med en presis lobb et kvarter ut i andre omgang og gjorde muligheten for ei cupbombe betydelig mindre. Det endte med favorittseier 3-0. 19-åringen (blir 20 i juni) fra Molde dro til Trondheim i fjor sommer, har tatt siste året på videregående skole/toppidrett der, og går i gang med NTNU-studier til høsten.

Det har ikke blitt så mange toppserieminutter for Tanja foreløpig, i år har hun kommet inn og fått spille sluttminuttene i to av seriekampene.

- Det er hard konkurranse om plassene på laget. Jeg håper naturligvis at jeg får mer spilletid etter hvert, men det er inspirerende og lærerikt bare å få være med i troppen, sa Tanja etter cupseieren.

MFK yppet seg

Fra 0-16 mot LSK i fjor til 0-3 mot Trondheims-Ørn . Kontrasten i cupopplevelsen for Molde FKs fotballjenter var stor, men så ut til å kunne bli enda større etter en jevnspilt og målløs første omgang. Hjemmelaget var faktisk nærmest scoring i den første omgangen, og var i førersetet en lang periode. God defensiv struktur og godt duellspill hindret åpne trøndersjanser, og etter hvert som motet steg blant MFK-jentene ble også feilprosenten større hos gjestene.

MFK spilte seg til den beste scoringsmuligheten så langt da Hanna Lyche skjøt like utenfor fra kloss hold etter Mari Wenaas’ gode forarbeid. Da var det spilt 20 minutter. Ni minutter seinere var Fride Heggdal Stølen nær på å lykkes med et langskudd, men også da gikk ballen utenfor målet.

- Jeg ga jentene mye skryt i pausen, de fulgte planen, spilte disiplinert og hadde en god struktur i laget gjennom hele første omgang. Ikke minst gjaldt det «femmeren» på midtbanen, sa MFK-trener Jørund Svensli.

- MFK var dyktige før pause, og viste at de har blitt bedre denne sesongen. Vi gjorde for mange feil i første omgang, mente Tanja Myrseth.

Skrudde opp farta

Men trønderne gikk løs på andre omgang med større fart i spillet og stor besluttsomhet – og med mer bredde i angrepsoppbygginga. Og bare fir minutter ut i omgangen kom ledermålet, da Svanhild Sands presise innlegg fra høyrekanten ga Ingrid Syrstad Engen åpent mål og lett jobb fra én meters hold.

Tanja Myrseths 2-0-scoring drøyt ti minutter seinere markerte avslutninga på Trondheims-Ørns sterke åpningskvarter i andre omgang. Etter det fikk MFK bedre tak på sitt eget spill igjen og hadde noen gode angreps- og skuddforsøk – Mari Wenaas sto bak flere av dem. Men det ble ytterligere ett mål til Trondheims-Ørn, signert innbytter Rakel Engesvik fem minutter før slutt.

Ingen lag kan måle seg med Trondheims-Ørn når det gjelder NM-titler. Trønderne er mestvinnende med sine åtte cupgull og har i tillegg seks seriemesterskap.

Imponert over lagprestasjonen

MFK-damene har hatt en strålende start på 2. divisjonssesongen. Laget har vunnet alle fem kampene så langt, har to poengs forsprang til Fortuna fra Ålesund på tabellen – og har i tillegg én kamp til gode.

- Dette var noe annet enn cupkampen mot LSK i fjor, ja. Jeg er faktisk imponert over at vi klarte å spille så godt og så jevnt mot et toppserielag som vi gjorde i første omgang. Vi har hatt en flott sesongåpning, og denne kampen bør gi oss enda mer selvtillit, mente MFK-kaptein Andrine Schøn Outzen.

Også trener Svensli mente at denne cupkampen ga laget ytterligere ballast i jakten på seriemesterskap og opprykk. – Jeg er veldig fornøyd med prestasjonen, og faktisk bra fornøyd med resultatet også.

Kampfakta:

Molde – Trondheims-Ørn 0-3 (0-0).

2. runde NM kvinner. Aker stadion – 200 tilskuere.

Mål: 0-1 Ingrid Syrstad Engen (49), 0-2 Tanja Myrseth (60), 0-3 Rakel Engesvik (85).

Moldes lag: Helene Melsæther – Iselin Bjerkeli Krohn (Maja Tingvoll fra 66.), Julie Roald Eide, Kristine Furø, Kaja Trønningsdal Kristiansen – Mia Merlid, Mari Wenaas, Fride Heggdal Stølen (Sandra Vik fra 75.), Andrine Schøn Outzen, Hanna Tveit Lyche (Ingrid Hestad fra 80.) - Julie Belden Rasmussen.

Gult kort: Molde: Fride Heggdal Stølen. Trondheims-Ørn: Ingen.

Dommer: Anders Skorpen-Trøen, Malmefjorden.