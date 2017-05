MFK møter AaFK i juniorcupen

Molde spiller akkurat nå 2. runde i junior-NM. Fylkesrival Aalesund er motstander på Aker stadion. Kampen startet klokka 19.

MFK, som er regjerende mester, fikk en drømmestart og ledet 1-0 etter scoring av Tobias Hestad alt etter et halvt minutt. AaFK utlignet etter 12 minutt og gikk også i ledelsen da 42 minutt var spilt. Eman Markovic utlignet like før pause, og etter 51 minutt økte samme mann til 3-2 på et susende langskudd som gikk inn via tverrliggeren. AaFK fikk en spiller utvist like etter, men maktet likevel å utligne etter 61 minutt ved Kheirullah Ahmadzai. De hadde også et skudd i stanga like etter.

Molde spilte svakt i denne perioden, men etter 67 minutt headet Christian Dahl igjen heimelaget foran etter strålende innlegg fra Simen B Hagbø.

Etter 72 minutt sto det 4-4. Utligningen kom på straffe etter at keeper Byttingsvik felte Anders Waagan. Kheirullah Ahmadzai satte straffesparket i mål.