Heimeseier i «Freneide»-derbyet

Elnesvågen sto uten poeng før kveldens kamp, men holdt bra følge i over én time på Eide-kunstgraset. Da satte Paul André Farstad ballen i mål på et frispark. Helt oppe i krysset, ifølge Eides live-dekning på Twitter. Åtte minutter etter var det duket for et debutant-mål. Veteranen Stig Roar Søbstad serverte til 16 år gamle Ruben Slutås Toven som økte til 2-0. Det ble også sluttresultatet. «Greit resultat, i en ok kamp», er konklusjonen sett med heimelagets øyne.

16.-mai-runde

Kampen var den første i den femte serierunden i 4. divisjon Nordmøre/Romsdal. Resten av kampene spilles tirsdag 16. mai, med nye lokaloppgjør:

Tomrefjord - Vestnes Varfjell

Averøykameratene - Kristinsund FK

Sunndal - Surnadal

Eidsvåg - Træff 2.

Alle kamper har avspark klokka 19. KBK 2 - Frei spilles først 24. mai.