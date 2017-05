Nytt kunstgrasdekke ferdig på rekordtid

VESTNES: Det første kunstgrasdekket på Vestnes idrettspark ble lagt i 2005. Nå var det fullstendig utslitt, og Vestnes Varfjell investerer millionbeløp i oppgradering og utviding. Dekket på den store banen kommer på 2,8 millioner kroner. I tillegg blir det bygd en 7-er bane til 1,6 millioner. Den skal stå ferdig i løpet av sommeren

Det vil også bli investert i oppgradering av lysanlegget til 720.000 kroner. Et nytt vanningsanlegg skal også på plass, opplyser Joar Kirkeslett til Romsdals Budstikke.

– Dette skal vi klare. Laget har god økonomi, i tillegg får vi støtte fra kommunen til hovedbanen, sier Joar Kirkeslett.

Det nye dekket ble lagt på rekordtid, arbeidet gikk unna i strålende vårvær. Leverandøren er det samme firmaet som leverte kunstgrasdekket for 12 år siden. Det gamle dekket blir sendt til gjenvinning i Danmark.

Det er svært stor aktivitet i klubben, som har ikke mindre enn 14 lag, med A-lag og en rekke lag i aldersbestemte klassen både for gutter og jenter. Trener Alexander Connor forteller om stor interesse for fotball i Vestnes. Nå blir det også lettere å få plass til trening til alle lagene. Det har nemlig vært en skikkelig utfordring hittil.

Den 12. mai skal A-laget debutere på nybanen, motstanderen er Eidsvåg. Deretter venter lokalderby mot Tomrefjord på bortebane. Etter to kamper har Vestnes Varfjell bare ett poeng, så her blir det full innsats for å klatre på tabellen. Det nye dekket gir ekstra motivasjon.