Klar norsk seier i EM-åpninga

Moldejenta Gerd Anne Solibakke avsluttet scoringsrekka. To andre moldejenter – Stine Røsok Dahl og Amanda Barsten – kom også på scoringslista. De to sistnevnte spiller nå for Akkaren i Oslo.

- Vi var litt spente på Tyrkias styrke. De har et relativt ferskt lag, men har rekruttert mange fra svømminga og kommer nok til å bli en tøffere motstander etter hvert. Allerede nå var de bedre enn jeg hadde trodd, sa Karine Haugland, den norske landslagstreneren under EM.

3-0 halvveis

Norge ledet 3-0 etter første omgang (to omganger à 15 minutter effektiv spilletid). Den tidligere moldespilleren Kathrine Rasch Moyo (fra Bodø) scoret det første målet etter bare ett minutts spill. Gunhild Litlabø fra Boblen i Bergen scoret ellers to mål, og ålesunderen Siri Korsbrekke ett av de sju.

- Vår styrke er lagstrukturen og hurtige angrepskontringer. Jeg er veldig fornøyd med åpningsresultatet, men vi har mer å gå på. Vi venter tøff motstand i de to siste innledningskampene, mot Finland (onsdag klokka 15) og Danmark (torsdag 14), sa landslagstreneren.

Herrelaget starter onsdag

Onsdag spiller også det norske herrelaget sine to kamper i gruppespillet, mot Spania (08) og Danmark (16). Med flere moldespillere på laget og med spillende trener Iver Bjørnerem i spissen.

EM-kampene streames på http://www.aapiskukko.com/uwec