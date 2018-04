Ble hedret med gjev ærespris

Sport

Eidsvåg: Eidsvågingen tok imot Romsdal Sparebanks ærespris for 2017 denne uka. Dette er femte gangen prisen deles ut, og Hammervold mottok et pengebeløp på 20.000 kroner og et maleri. Hammervold har vært aktiv i skytesporten i en årrekke, og representerer Eidsvåg og Eidsøra Skytterlag. Han har hevdet seg i norgestoppen i felthurtigskyting.

Det er styret i banken som har bestemt vinnere, og de begrunner valget slik:

«Årets vinner er aktiv innenfor idrettslivet i kommunen og har holdt på med dette i mange, mange år (aktiv i 35 år). Årets vinner er og har vært en stor bidragsyter i sin klubb, både som styreleder og andre verv i styret.

Årets vinner vil også framheve gleden av å drive på med sin idrett, stikkord som kan nevnes er gløden av å treffe folk og skaffe seg nye bekjentskap/relasjoner over hele Norges land, treningsøktene med sin familie (ei uke kan bestå av 3 til 4 treningsøkter og konkurranser i helgene).»

Hammervold mottok prisen sammen med sine to døtre Silje og Ronja, som også driver med skyting.