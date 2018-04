Sluttspilldrømmen brast for MHK

Sport

Jevne åpningsminutter til tross, Molde klarte tidlig å dra fra i en liten periode. Allerede etter ni minutter måtte hjemmelaget ta time-out, da Molde hadde opparbeidet seg en firemålsledelse. Time-outen så ut til å hjelpe, og da Molde begynte å slurve i det offensive spillet, sørget hjemmelaget for å utnytte kontringsrommene som åpnet seg. Utligninga kom bare fem minutter etter.

Molde-trener Magnus Johansson var tydelig misfornøyd med det han så ute på parketten, og brukte sitt time-outkort like etter. MHK evnet å heve seg inn mot pause, og Ragnhild Valle Dahls scoring i siste sekund sørget for at lagene gikk til pause på stillinga 15-15.

Dårlig start etter pause

En katastrofal start på andreomgang med individuelle feil og slurvete forsvarsspill gjorde at hjemmelaget satte inn fem scoringer på bare tre minutter, og trener Johansson valgte å ta en alvorsprat med laget sitt nesten umiddelbart. Molde-laget spilte seg gradvis inn igjen i kampen, og momentumet begynte sakte men sikkert å snu til fordel for jentene i de røde draktene. Hjemmelaget begynte å bomme på opplagte sjanser, mens Molde tok sine. Ti minutter ut i omgangen var lagene igjen like langt med 22-22.

Forsøkte sluttspurt

Dette var en god Molde-periode som varte i noen minutter, før det igjen ble svært jevnt. Lagene fulgte hverandre utover hele den andre omgangen før hjemmelaget evnet å opparbeide seg en tremålsledelse bare fem minutter før slutt. Molde forsøkte å sette inn en slags sluttspurt, men godt defensivt arbeid fra Stabæk-forsvaret, i tillegg til at både Gjerpen og Oppsal vant sine kamper, sørget for at sluttspilldrømmen glapp i årets sesong. Det endte 34-31 til Stabæk.