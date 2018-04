Rbnett viser cupfesten mellom Træff og MFK

Sport

Onsdag kveld er det klart for 1. runde i fotball-NM, der lokale lag barker sammen over hele landet. Dersom du ikke har mulighet til å se kampen mellom Træff og Molde på Reknesbanen, kan du følge den på web-tv på Rbnett.

NRK har rettighetene til fotball-NM og streamer alle kampene der eliteserielagene er involvert. Den samme sendinga, med grafikk, repriser og kommentator, vises også på Rbnett fra klokka 18.

Håper på cupbombe

Træff-miljøet håper at cupbomben skal smelle i Molde – en gjentakelse av 2-0-seieren borte mot Stabæk for 18 år siden, hadde vært helt greit, mener «Mr. Træff», Vemund Smørdal (for abonnenter).

– Jeg ble igjen i Oslo to dager ekstra, bare for å gå rundt på Karl Johan og ta imot gratulasjoner, sier Smørdal til Romsdals Budstikke.

Over 1.000 tilskuere?

Det kom 1.150 tilskuere da Træff møtte Molde i 2015. Da vant Molde 2-0 etter scoringer av Agnaldo og Sander Svendsen. Dette ble også resultatet da lagene møttes i 2. runde i 2011. Da scoret Daniel Chima Chukwu begge målene. Formann i Træff fotball, Allan Ericson, sier de håper på bra oppmøte også onsdag kveld.

– Jeg håper det kommer mer enn 1000 mennesker denne gangen, også. Vi ønsker å lage både folkefest og fotballfest. For tre år siden ble arrangementet en suksess. Vi gleder seg til å lage en ny god opplevelse for alle, sier Ericson.

Træffs cup-prestasjoner

Træffs prestasjoner i NM de siste sju årene: 2017: Træff – Ranheim 1-1 (1-2 etter ekstraomganger). 2016: Kristiansund – Træff 2-0. 2015: Træff – Molde 0-2. 2014: Træff – Aalesund 0-3. 2013: Træff – Sogndal 3-3 (7-8 etter straffespark). 2012: Træff – Ull/Kisa 0-1. 2011: Træff – Molde 0-2.