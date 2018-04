Følg håndballdamenes kamp om sluttspill her

Sport

Molde Håndballklubb Elite sikret plassen i eliteserien til tross for tap mot Byåsen i forrige hjemmekamp. De andre resultatene gjør at MHK uansett er på trygg grunn foran siste serierunde kveld.

Bortekampen mot Stabæk er likevel svært interessant, fordi resultatet der vil avgjøre om Molde får plass blant de åtte lagene i sluttspillet eller ikke. Molde ligger på sjuendeplass for øyeblikket, foran Gjerpen og Oppsal. Alle lagene har 16 poeng, men etter håndballforbundets regelverk har MHK de to andre på innbyrdes oppgjør.

Det betyr at sluttspillplassen uansett er sikret med seier, og at det også kan holde med uavgjort eller tap dersom bare ett av de andre lagene tar poeng i sin kamp. Niendeplassen gir ikke sluttspill, men avstanden ned til kvalifiseringsplassen gjør at dette laget også er sikret plassen neste sesong.

Molde møter altså Stabæk, som allerede har rykket ned med sine ni poeng. Oppsal er favoritt foran møtet med tabelljumbo Glassverket, mens Gjerpen har en tøffere oppgave borte mot Fredrikstad som ligger på sjetteplass.