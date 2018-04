Sport

Fredag ettermiddag publiserte Norges Fotballforbund oppsettet for den første cuprunden denne sesongen.

Fra Romsdal er Træff og Molde de eneste lagene som er kvalifisert for årets NM, og NFF satte like gjerne opp kamp mellom lagene i den første runden. Lagene møttes også i cupen i 2015. Da vant MFK 2-0.

– Det er jo kjekt å møte Molde. Det er kjekt for klubben og spillerne. Da blir det cupfest på Reknesbanen igjen, sier Træff-trener Magnus Oltedal til Romsdals Budstikke etter at han har fått presentert cupoppsettet.

Selv skulle han kanskje helst sett at Træff fikk slippe å møte laget som i fjor tok seg til semifinale i cupen.

– Jeg har hatt nok av disse kampene, spesielt som spiller. Men det er jo artig for unggutta å laget som ble nummer to i eliteserien i fjor. Jeg har gått til kvartfinale sjøl med et 2.-divisjonslag, så jeg vet at det er mulig for oss å komme videre, sier Oltedal.

Kampen spilles på Reknesbanen onsdag 18. april.

Øvrige cupkamper i fylket: Bergsøy – Aalesund, Herd - Brattvåg, Volda – Hødd, Sunndal – Kristiansund.

Hele oppsettet kan du lese her: