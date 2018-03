Kaptein Rekdal ledet G17-landslaget til EM-sluttspill

Sport

Thomas Grevsnes Rekdal, sønnen til den tidligere MFK-spilleren Sindre Rekdal, er sentral midtbanespiller og altså kaptein på det norske laget, som slo vertsnasjonen Hellas 3-0 i tirsdagens avgjørende kvalifiseringskamp.

Overtidspoeng mot Tyskland

Samtidig som unge Rekdal og hans lagkamerater vant sin kamp, tapte Tyskland 0-1 mot Skottland, og dermed knep Norge gruppeseieren. Norge slo Skottland 1-0 og spilte uavgjort 2-2 mot Tyskland tidligere i denne kampuka.

– De utliknet fire minutter på overtid mot Tyskland, og var altså så nære på å bli utslått, forteller pappa Sindre til Rbnett. Han var selv til stede og så de to første kampene i Hellas, men måtte nøye seg med en telefonrapport fra sønnen etter tirsdagens seier.

– Han var naturligvis veldig lettet og glad over at det endte slik. Det betyr at disse guttene får en flott utfordring med sluttspillet i mai.

Spiller for Fredrikstad

Til daglig spiller 17-åringen i Fredrikstad FK, som måtte ta den tunge veien ned fra 1. divisjon etter fjorårssesongen. Nå er det Per-Mathias Høgmo som har treneransvaret for FFK-laget og dermed skal hjelpe det tradisjonsrike laget opp igjen mot toppsjiktet i norsk fotball. Rekdal har kontrakt med FFK ut 2018-sesongen, men det skulle forundre oss om ikke noen av toppklubbene allerede har navnet hans på blokka over mulige satsingsprosjekt for framtida. Kanskje får vi en ny Rekdal i MFK-trøya etter hvert?

Tirsdagens kamp var for øvrig Thomas Rekdals landskamp nummer 25 i gutteklassene. Mot Tyskland var det han som sto for frisparkinnlegget som førte til 2-2-scoringa langt inn i overtida.

Stor laginnsats

– Det fantastisk gøy å klare det. Dette er et lag med stor L. De jobber knallhardt for hverandre og vil hverandre godt. Det har vi fått utbytte av denne uka, sa landslagstrener Gunnar Halle til fotball.no etter 3-0-seieren.

Gruppeoppsettet i EM-sluttspillet trekkes neste torsdag, 5. april.