Se Moldes treningskamp mot Hødd

Sport

Molde: Tirsdag spiller MFK sin andre treningskamp på kort tid, når Hødd gjester Aker stadion med kampstart klokka 14. Kampen vises direkte på rbnett.no, med Calle Indbjør og Martin Brøste som kommentatorer. Fredag spilte Molde 1-1 mot Ranheim

Molde og Hødd møttes også i en treningskamp på Aker stadion i fjor. Da vant Molde hele 8-0. Christoffer Remmer, Eirik Hestad, Petter Strand, Ole Martin Rindarøy, Sander Svendsen, Fredrik Brustad og Björn Bergmann Sigurdarson (2) scoret Moldes mål.

Da Hødd tok imot Molde på Høddvoll i den andre cuprunden i fjor ble det derimot mye jevnere. Hødd ledet 1-0 til det gjensto under ti minutter av kampen, men seine scoringer av Thomas Amang og Etzaz Hussain sørget for at MFK snudde kampen og vant 2-1.