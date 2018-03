Disse MFK-gutta slo Rosenborg

Sport

Molde Fotballklubbs G16-lag var sist helg på en turnering i Trondheim i regi av Norsk Toppfotball. MFK gikk seirende ut av alle sine tre kamper.

I den første kampen ble det 1-0-seier over Haugesund. Iver Flønes sto for kampens eneste scoring. Mot Viking scoret Flønes og Eirik Kjørsvik (2) Moldes mål i 3-2-seieren. I den siste kampen mot Rosenborg ble det 2-0-seier. Martin Tornes noterte seg for begge nettsusene til Molde.

Kjell Arne Hestad og Kent Rudning er lagets trenere. I helga hadde MFK med hospitanter fra både Åndalsnes, Eide, Elnesvågen, Vestnes Varfjell og Træff.