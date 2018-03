Sondre (19) trosset vind og stavmist og vant overlegent

Sport

Eidsvågingen var best av samtlige under helgas Stryn Rando. 19-åringen kom i mål etter å ha brukt litt over en time og 45 minutter på løypa. Jøran Grøvdal (Romsdal Randoneeklubb) og Håkon Klerud Johannessen (Dynafit Team) ble henholdsvis nummer to og tre.

Det ble dog ikke en enkel seier for Svensli, som møtte på utfordringer underveis.

– Strategien var å gå meg fint inn i løpet, men etter at jeg mistet staven i første nedkjøring og jeg måtte gå opp og hente den, ble det en luke til teten. Da var det bare å gi full gass for å komme seg i front igjen, sier Sondre Svensli til friflyt.no

Stor fart

Med en toppfart på nesten 100 kilometer i timen, var det kanskje ikke rart at han tok igjen teten og etter hvert vant med halvannet minutt.

– Da jeg hadde klart å ta meg opp i tet igjen var kroppen fortsatt veldig pigg, og da var det bare å holde farten oppe. Jeg logget topphastighet på 96 kilometer i timen i dag, så fart ble det, sier Svensli.

I kvinneklassen vant Emelie Forsberg (Fjällframfart) suverent foran Hildegunn Gjertrud Hovdenak (Romsdal Randoneeklubb).

Sterk vind

Utøverne fikk kjenne på vinden, og var faktisk nødt til å legge om den opprinnelige løypetraseen på grunn av utøvernes sikkerhet.

– Det var store utfordringer i forhold til vind, skredfare og sikt. Kort sagt kunne vi ikke gå opp på noen av de sju fjelltoppene som var med på den originale løypa, og vi måtte stoppe de som startet på Stryn Rando Classic i morges og hente dem tilbake. Men funksjonærene gjorde en helt fantastisk jobb, og stakk om løypa i løpet av et par timer, sier Johan Olai Svidal i Stryn Rando til friflyt.no.