Trener for herrelandslaget holdt keeperskole i Molde

Sport

MFK bredde er en av 37 håndplukkede Eat Move Sleep-ambassadører i år, og hadde mandag besøk av A-landslagets keepertrener Frode Grodås.

Målet med besøket var å inspirere og motivere trenere til å gjøre en enda bedre jobb, både fotballfaglig og menneskelig. Grodås hadde en keeperskole for klubbens målvakter, og viste hvordan man kan gjennomføre keepertreninger på feltet.

Tips og råd

Etter treningsøkta holdt den tidligere landslagskeeperen foredrag for de frammøtte, hvor han blant annet kom med fotballfaglige tips og gjorde alle oppmerksom på viktigheten av nok søvn og et sunt kosthold.

– Det var en meget hyggelig ettermiddag her hos Molde på Aker stadion. Det var driftige trenere og flotte keepere. Både trenere og spillere var interesserte og reflekterte, så jeg håper de lærte noe. Også moro å se hvordan Molde tar sin Eat Move Sleep-ambassadørrolle på alvor og viser at de ser viktigheten av rammene og ansvaret rundt selve fotballen, forteller Grodås.

Satte spor

– Frode, med sitt vesen, humør og engasjement for keepertrening, evner å skape en boble forbeholdt de med spesiell interesse for «den bakerste mann». Det var mange smørblide, unge fjes etter økta som sikkert hadde mye å fortelle om hjemme ved kveldsmaten – og mange nysgjerrige trenere som tar med seg viktige impulser til sine grupper på feltet. Slike besøk setter spor, så tusen takk til Norges Fotballforbund og Frode for besøket, sier Jonas Hoem i Molde FK.

PS: Molde vil i likhet med 36 andre Eat Move Sleep-ambassadører arrangere en cup i løpet av sesongen. Molde holder sin cup 27.–29.september.