Tett snøvær kan skape eliteserietrøbbel

Sport

Eliteserien i fotball sparkes i gang til helgen og debatten omkring den tidlige starten har pågått lenge. Snø og kulde har dominert værtypen den siste tiden, og mandag ble mesterfinalen mellom Lillestrøm og Rosenborg utsatt på grunn av det kalde vinterværet.

Værvarslene har vært skiftende de siste dagene. Torsdag meldte varslingstjenesten Yr om både Skien og Kristiansand vil få snø gjennom hele søndagen forut for serieåpningen. Begge steder meldes det om tosifret antall millimeter med nedbør.

Det kan potensielt skape problemer for avviklingen av de to kampene. Leder av konkurranseavdelingen i NFF, Nils Fisketjønn, sier til NTB at klubbene overvåker situasjonen.

– Nå er det så tett opptil kampstart at det blir opptil dommeren å avgjøre, sier han.

Flere eliteserietrenere har gitt klart uttrykk for at den første serierunden burde vært utsatt, men generalsekretær i Norges Fotballforbund Pål Bjerketvedt sa nylig til NTB at han ikke er redd for at kulda skal sette en stopper for de første rundene.

– Det er neppe noen stor dramatikk rundt banene i 1. runde, hvor alle kampene går på kunstgress. I 2. runde er det kunstgress og naturgress med undervarme. Det skal gå bra, men det er utfordringer noen steder med snø på tribunene og rundt banene, sa Bjerketvedt.

Eliteserien 2018 innledes lørdag, Søndag og mandag spilles de øvrige kampene.

Ranheim – Brann:

Ifølge Yr vil temperaturen lørdag ettermiddag ligge på minus to grader. Det ventes en skyet værtype og ingen nedbør på kamptidspunktet.

Bodø-Glimt – Lillestrøm:

Søndag meldes det om en skyet værtype og to plussgrader i Bodø. Plussgradene vil ifølge Yr kjennes ut som minus én grad. Det er meldt om en skyet værtype uten nedbør. Lett bris.

Molde–Sandefjord:

Fire plussgrader som vil kjennes ut som to. Det er ikke ventet nedbør eller særlig med vind.

Odd–Haugesund:

Ifølge meteorologene vil det snø hele søndag. Gradestokken vil trolig vise rundt null grader, men det vil kjennes ut som minus fem grader. Svak vind.

Start–Tromsø:

Dette er kampen det knyttes størst spenning til. Ifølge meteorologene vil det snø kampdagen, og snøfallet starter allerede lørdag kveld. Gradestokken vil trolig vise rundt null grader, men ifølge Yr vil dette føles ut som seks minusgrader. I tillegg meldes det frisk bris med vind på 8 m/s øst-nordøst i Kristiansand.

Strømsgodset–Stabæk:

Også i Drammen er det meldt snø på kampdagen. Det ventes rundt null grader, men dette vil likevel føles som tre minusgrader. Lite vind.

Sarpsborg 08–Rosenborg:

I Østfoldbyen er det meldt om sludd, og en plussgrad som kjennes ut som tre minusgrader. I tillegg er det ventet lett bris.

Kristiansund–Vålerenga:

Meteorologene melder om en skyet værtype, tre plussgrader (føles som null), ingen nedbør og svak vind.