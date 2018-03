Trær blåste over ende og regnet høljet ned. Men Hovdenak vant.

Sport

Den siste uka har Hovdenak syklet seksdagersrittet Andalucía Bike Race i Spania under vanskelige værforhold. Sterk vind og nedbør har gjort det vanskelig for syklistene, men det stoppet ikke 32-åringen fra å sykle inn til sin andre etappeseier og sammenlagtseier i terrengrittet fredag.

– Heldigvis slapp jeg unna uhell

– Været har vært helt utenom det vanlige her. Det har vært ganske sterk vind og en del nedbør. Vi kom til start torsdag, men da var etappen avlyst. Jeg tenkte først at det ikke var nødvendig. Men trær hadde falt over veien, så jeg skjønner jo at det måtte bli slik, sier Hovdenak til Romsdals Budstikke etter premieutdelingen på den siste etappen fredag.

– Fredag måtte etappen kortes ned av sikkerhetsmessige årsaker på grunn av forholdene. Jeg kjørte så bra som jeg kunne. Jeg hadde et sju minutters langt forsprang ned til nummer to på sammenlagtlista, og visste at jeg lå bra an. Heldigvis slapp jeg unna uhell, sier Hovdenak.

– Var det vanskelig å sykle med regn og sterk vind?

– Det var egentlig ikke det. Det var ikke like kaldt som i Norge. Jeg syklet med brynje og smurte meg inn med fett for å holde varmen. Det funket bra.

Portugal om to uker

Både på den fjerde og den siste etappen var Hovdenak raskeste kvinne. Til slutt ble sammenlagtseieren ganske så komfortabel for syklisten fra Skåla.

– Det er kjekt å starte med et brak. Jeg har trent mye i vinter, sier Hovdenak.

Om et par uker skal hun igjen sette seg på sykkelsetet og konkurrere. Da er det etapperitt i Portugal som står for tur. Seinere i år kommer både VM og EM i terrengsykling. I fjor ble det 18.-plass i VM.

– VM kommer seint, og egentlig passer ikke rittet meg. Jeg er ikke noe vinnermateriale der. NM i både terrengsykling og landeveissykling blir viktig, og de kommer ganske tett. Jeg får prøve å legge inn en formtopp der, sier Hovdenak.

Premiepenger

Med raskeste tid på to etapper og sammenlagtseier, kjørte Hovdenak inn til litt over 20.000 i reine premiepenger i Spania.

– I forhold til hva jeg bruker på dette, så er det jo ikke så mye. Det koster å holde på. Men det er kult å vinne, forteller Hovdenak.