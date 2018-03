Rbnett viser Moldes generalprøve mot Aalesund

Sport

For ett år siden ble MFK utspilt i et pinlig 1-5-tap på Color Line. Lørdag klokka 15 møtes lagene på Aker stadion.

– Vi skal gjøre det bedre enn i fjor, det kan jeg love. Det blir ingen gjentakelse. I fjor var vi best første halvtimen. Så gjorde vi en svak kamp, og det var symptomatisk for hele sesongen. Vi var veldig opp og ned. Nå presterer vi mer stabilt, og er flinkere til å rette opp dårlige perioder både i selve kampene og etter et tap, sier treneren.

Han har fortsatt en stor stall og mange spillere å velge mellom, men noen av spillerne er ikke aktuelle mot Aalesund.

– Noen har litt småproblemer, som Etzaz (Hussain), Ruben (Gabrielsen) og Ibrahima (Wadji). Erling (Håland) er ikke klar for kamp etter sjukdom, og Vegard (Forren) sto over treninga fredag på grunn av sjukdom. Martin Ellingsen er ikke tilbake i full trening, sier han.

Sonni Nattestad, som nylig ble utlånt fra MFK til AaFK, skal ikke spille dette oppgjøret.

Avspark på Aker stadion lørdag er klokka 15. Kampen vises for abonnenter på Rbnett. Kommentatorer er Carl Henrik Indbjør og Trond Hustad.