Slik har du aldri sett skirennet før!

Sport

Lørdag gikk tradisjonsrike Silsetrenna av stabelen i Gjemnes. Batnfjord IL arrangerer kombinert konkurranse i fjelltelemark og randonee, med utgangspunkt i Silsethytta.

Videofotograf Robert Veiset sendte et splitter nytt GoPro-kamera med Arnt Owe Røed fra Molde, som gikk i trimklassen sammen med sønnen Emil på 11 år. Etter løpet har Veiset redigert sammen en video med klipppene fra kameraet, som filmer i 360 grader. Se vidoen øverst i artikkelen.

– Jeg ville teste arbeidsflyten med det nye kameraet, som gir mange spennende muligheter i redigeringa, sier Veiset.

Skiløperne er strålende fornøyd med både arrangementet og med filmen.

– Det var god stemning i start- og målområdet. Fantastisk spor var lagt til toppen, og det var supert skiføre ned igjen, forteller Røed.

Synes flere skulle gått i trimklassen

Han sier flere burde vært med.

– Mange flere familiefolk burde gått i trimklassen. Arrangren kan nok markedsføre det bedre til neste år, for dette er et fantastisk familiearrangement med tilbud for de aller fleste. I målområde var det også flott skileik-område for barna, sier Røed.

11-åringen Emil satte ny personlig rekord på løpet med 33 minutters forbedring fra i fjor, men må som alle andre under 16 år gå i trimklassen.