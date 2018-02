Molde spilte uavgjort mot Vålerenga

Sport

MARBELLA: Lagene vekslet på å ha overtaket i treningskampen og uavgjort var et greit resultat. Søndag spiller Molde mot hviterussiske Dinamo Brest. Også den kampen streames for abonnenter på Rbnett.

1. omgang

Etter et lite Vålerenga-press i starten, hadde Ottar Magnus Karlsson kampen første sjanse, men skuddet fra kloss hold ble blokkert. Like etter satt 1-0, da Etzaz Hussain fikk fulltreff på et skudd fra nesten 20 meter.

En god redning av Ranmark hindret utligning etter 29 minutter.

Molde må gjøre et tidlig bytte. Målscorer Hussain blir erstattet med Kristoffer Haugen.

Pause

2. omgang

Bytter i pausen: Chima, Hestad og Forren går ut, Sarr, Nattestad og Remmer kommer inn.

Sarr fikk omgangens første sjanse. Molde kom rundt på venstrekanten, men det gode innlegget ble headet over mål etter 49 minutter.

58 min: Innlegg fra Svensen, skudd på keeper og retur fra Strand som går over. Stor sjanse til 2-0.

1-1, 69 min. Vålerenga utlinger på en heading ved Grødem fra kloss hold etter innlegg frå høgrekanten.

74. min. Nye bytter på MFK: Ut Karlsson, Svendsen, og Ssewankambo, inn Amang, Aursnes og Normann.

79 min: Vålerenga kommer igjen igjennom på høgresida, men skuddet fra Azemi går langt over.

Vålerenga styrer mye nå, men Strand har også vært farlig frampå for Molde.

Strand mener han blir holdt i feltet, får ikke avsluttet etter et fint Molde-angrep.

Stor MFK-sjanse like før slutt. Innlegg blir skutt videre på direkten av Nattestad, men ballen går utenfor.

MFK-frispark fra 17 meter går rett i muren, Vålerenga skaper i stedet en stor sjanse på returen.

Molde hadde ballen i mål på overtid, men det var alt blåst for frispark.

SLUTT

Byttet ti spillere

Molde byttet ti spillere fra søndagens kamp mot Krasnodar. Eirik Hestad var den eneste som også spiller fra start mot Vålerenga i kveld. Daniel Chima Chukwu var også tilbake i Molde-drakta.

Ole Gunnar Solskjær tok ut følgende ellever i en 4-3-3-formasjon:

Mathias Eriksen Ranmark – Isak Ssewankambo, Leo Skiri Østigård, Vegard Forren, Christopher Telo – Petter Strand, Tobias Hammer Svendsen, Etzaz Hussain – Eirik Hestad, Ottar Magnus Karlsson, Daniel Chima Chukwu.

Kampen mot Vålerenga ble spilt i Marbella Football Center.