Emosjonell Vonn med norsk hyllest etter OL-bronsen

Sport

Vonn måtte strekke våpen mot både italienske Sofia Goggia og Ragnhild Mowinckel i utforløypa i Jeongseon onsdag. Etterpå tørket hun tårer og dediserte bronsemedaljen til bestefaren hun mistet i november i fjor.

Dagen ble også ekstra emosjonell all den tid 33-åringen gjorde sitt siste forsøk på å ta et nytt OL-gull i utfor. Det første kom i Vancouver for åtte år siden.

Trodde på Mowinckel

Da den amerikanske superstjernen møtte til pressekonferanse etter rennet, ble også den norske OL-suksessen et tema. Ragnhild Mowinckel tok Norges sjette alpinmedalje onsdag. En amerikansk journalist ville høre Vonns syn på medaljefangsten og fikk et langt svar.

– De er rett og slett veldig gode skikjørere. Aksel og Jansrud er fantastiske. De er som Aamodt og Kjus. Norge har produsert mange fantastiske alpinister i løpet av årene, sa Vonn.

Bronsevinneren var ikke like overrasket over sølvmedaljen til Ragnhild Mowinckel som Molde-jenta selv.

– Jeg visste at Ragnhild ville bli god i dette OL. Hun kom hit med noen pallplasseringer og ble nummer to i storslalåm. Da jeg så hun kastet seg ut i løypa i dag, skjønte jeg at hun ville slå meg, sa Vonn.

Norsk slekt

Den amerikanske superstjernen minnet så om at hun har norske slektninger. Vonns tippoldemor bodde på det lille stedet Laudal i Vest-Agder fram til hun emigrerte til USA på 1930-tallet.

– Norge har en kultur med langrenn, alpint og skiskyting. Det er ikke overraskende for meg at de tar mange medaljer her, sa Vonn – og røpet videre at hun har forsøkt å ta lærdom av sine norske rivaler.

– De jobber sammen som et lag og hjelper hverandre. Jeg har faktisk prøvd å ta etter dem med hensyn til hvordan jeg jobber med mitt lag. Jeg snakker med jentene om linjen vi skal kjøre, og vi hjelper hverandre når vi jobber sammen, sa 33-åringen – og la til:

– Jeg er glad på Norges vegne.

Gråt

Alpinveteranen hadde som mål å hedre bestefar Don med en olympisk triumf onsdag.

Don Kildow, som gikk bort i november i fjor i en alder av 88 år, tjenestegjorde på 50-tallet under Korea-krigen. Det gjorde Vonns OL-reise litt ekstra spesiell.

Da den amerikanske alpindronningen møtte pressen før lekene startet, brast hun i går da bestefaren ble tema. Under OL har 33-åringen i tillegg konkurrert med bokstavene «D.K.» skrevet med tusj på hjelmen.

I super-G-konkurransen (6.-plass) i det olympiske alpinanlegget i Jeongseon lyktes hun ikke. I utfor gikk det bedre.

– Jeg er stolt over å være på pallen. Det har vært en emosjonell dag, tatt i betraktning at dette sannsynligvis er mitt siste olympiske utforrenn, sa superstjernen.

For fire år siden ble hun tvunget til å se OL i Sotsji fra sidelinjen som følge av en kneskade. Dermed hadde hun ingen mulighet til å forsvare gullene i super-G og utfor fra Vancouver.