Lørdag ble det kjent at Uwe Rösler er ferdig som trener i den engelske one league-klubben Fleetwood Town, melder BBC. Klubben ligger på 20. plass, og tapte lørdag 3-0 mot Doncaster Rovers. Rösler tok over klubben i juli 2016.

Uwe Rösler har trent både Brentford, Wigan og Leeds i England, og Viking, Lillestrøm og Molde i Norge. i 2010 tok han over som hovedtrener på et korttidsengasjement etter at Kjell Jonevret måtte gå.